https://sputnikarabic.ae/20230707/الكرملين-يعلق-على-محادثات-أروغان-وزيلينسكي--1078823313.html
الكرملين يعلق على محادثات أردوغان وزيلينسكي - عاجل
الكرملين يعلق على محادثات أردوغان وزيلينسكي - عاجل
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن موسكو تتابع عن كثب المحادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفلاديمير زيلينسكي، منوها إلى أن... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T09:53+0000
2023-07-07T09:53+0000
2023-07-07T10:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف: "بالطبع سنتابع نتائج المفاوضات التي ذكرتها (أردوغان – زيلينسكي) عن كثب. نحافظ على علاقات الشراكة البناءة مع أنقرة، ونقدر هذه العلاقات ونشعر بالمثل من الجانب التركي. لذلك بالطبع سنكون مهتمين بمعرفة ماذا ستتم مناقشته بين السيد أردوغان والسيد زيلينسكي. هذا مهم".
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روسيا
الكرملين يعلق على محادثات أردوغان وزيلينسكي - عاجل
09:53 GMT 07.07.2023 (تم التحديث: 10:05 GMT 07.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن موسكو تتابع عن كثب المحادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفلاديمير زيلينسكي، منوها إلى أن الكرملين مهتم بمعرفة ما ستتم مناقشته.
وقال بيسكوف: "بالطبع سنتابع نتائج المفاوضات التي ذكرتها (أردوغان – زيلينسكي) عن كثب. نحافظ على علاقات الشراكة البناءة مع أنقرة، ونقدر هذه العلاقات ونشعر بالمثل من الجانب التركي. لذلك بالطبع سنكون مهتمين بمعرفة ماذا ستتم مناقشته بين السيد أردوغان والسيد زيلينسكي. هذا مهم".