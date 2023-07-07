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الكرملين يعلق على محادثات أردوغان وزيلينسكي - عاجل
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230707/الكرملين-يعلق-على-محادثات-أروغان-وزيلينسكي--1078823313.html
الكرملين يعلق على محادثات أردوغان وزيلينسكي - عاجل
الكرملين يعلق على محادثات أردوغان وزيلينسكي - عاجل
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن موسكو تتابع عن كثب المحادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفلاديمير زيلينسكي، منوها إلى أن... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T09:53+0000
2023-07-07T10:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف: "بالطبع سنتابع نتائج المفاوضات التي ذكرتها (أردوغان – زيلينسكي) عن كثب. نحافظ على علاقات الشراكة البناءة مع أنقرة، ونقدر هذه العلاقات ونشعر بالمثل من الجانب التركي. لذلك بالطبع سنكون مهتمين بمعرفة ماذا ستتم مناقشته بين السيد أردوغان والسيد زيلينسكي. هذا مهم".
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روسيا

الكرملين يعلق على محادثات أردوغان وزيلينسكي - عاجل

09:53 GMT 07.07.2023 (تم التحديث: 10:05 GMT 07.07.2023)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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يتبع
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن موسكو تتابع عن كثب المحادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفلاديمير زيلينسكي، منوها إلى أن الكرملين مهتم بمعرفة ما ستتم مناقشته.
وقال بيسكوف: "بالطبع سنتابع نتائج المفاوضات التي ذكرتها (أردوغان – زيلينسكي) عن كثب. نحافظ على علاقات الشراكة البناءة مع أنقرة، ونقدر هذه العلاقات ونشعر بالمثل من الجانب التركي. لذلك بالطبع سنكون مهتمين بمعرفة ماذا ستتم مناقشته بين السيد أردوغان والسيد زيلينسكي. هذا مهم".
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