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https://sputnikarabic.ae/20230706/الكرملين-نظام-كييف-يريد-جر-أكبر-عدد-ممكن-من-البلدان-إلى-الصراع-1078790622.html
الكرملين: نظام كييف يريد جر أكبر عدد ممكن من البلدان إلى الصراع
الكرملين: نظام كييف يريد جر أكبر عدد ممكن من البلدان إلى الصراع
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن نظام كييف يبذل قصارى جهده لجر أكبر عدد ممكن من الدول إلى الصراع بشكل مباشر. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T11:15+0000
2023-07-06T11:15+0000
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وقال بيسكوف: "نظام كييف يفعل كل ما في وسعه لجر أكبر عدد ممكن من الدول إلى هذا الصراع بشكل مباشر، والعديد من الدول دخلت بالفعل في هذا الصراع بشكل مباشر وغير مباشر، من الواضح أنهم سيناقشون هذا الموضوع مع البلغار".وأضاف بيسكوف للصحفيين، في تعليقه على زيارة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى بلغاريا، حيث سيناقش توريد الأسلحة: "كل هذه المناقشات ونتائجها من حيث المبدأ لا تؤثر على نتيجة العملية العسكرية الخاصة".وتابع: "الوضع الراهن على الجبهة يثبت ذلك بوضوح تام".فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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الكرملين, روسيا, العالم
الكرملين, روسيا, العالم

الكرملين: نظام كييف يريد جر أكبر عدد ممكن من البلدان إلى الصراع

11:15 GMT 06.07.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANضريح فلاديمير لينين في الساحة الحمراء بجانب الكرملين في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 20.04.2022
ضريح فلاديمير لينين في الساحة الحمراء بجانب الكرملين في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 20.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن نظام كييف يبذل قصارى جهده لجر أكبر عدد ممكن من الدول إلى الصراع بشكل مباشر.
وقال بيسكوف: "نظام كييف يفعل كل ما في وسعه لجر أكبر عدد ممكن من الدول إلى هذا الصراع بشكل مباشر، والعديد من الدول دخلت بالفعل في هذا الصراع بشكل مباشر وغير مباشر، من الواضح أنهم سيناقشون هذا الموضوع مع البلغار".
وأضاف بيسكوف للصحفيين، في تعليقه على زيارة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى بلغاريا، حيث سيناقش توريد الأسلحة: "كل هذه المناقشات ونتائجها من حيث المبدأ لا تؤثر على نتيجة العملية العسكرية الخاصة".
وتابع: "الوضع الراهن على الجبهة يثبت ذلك بوضوح تام".
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
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فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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