https://sputnikarabic.ae/20230707/المصرف-المركزي-الليبي-يكشف-حجم-استخدامات-النقد-الأجنبي-1078821866.html
المصرف المركزي الليبي يكشف حجم استخدامات النقد الأجنبي
المصرف المركزي الليبي يكشف حجم استخدامات النقد الأجنبي
أفادت بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي بأن إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي بلغت 21.3 مليار دولار، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
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ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن البنك أن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي، خلال ذات الفترة، بلغت 10.1 مليار دولار، إذ تم توزيع استخدامات النقد الأجنبي بمبلغ 10.5 مليار دولار على المصارف التجارية، واستخدمت الدولة مبلغ 10.7 مليار دولار في الالتزامات المختلفة.وتم الإعلان عن هذه الأرقام في النشرة الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي، وأشارت البيانات إلى أن مرتبات العاملين في الخارج بلغت 84 مليون دولارا، خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي.تضمنت استخدامات الدولة مليارًا و260 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، و313 مليون دولارا للشركة العامة للكهرباء، و18 مليون دولارا للتعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى التزامات لجهات عامة بقيمة ثمانية مليارات و215 مليون دولارا.وحصل جهاز الإمداد الطبي على مبلغ 242 مليون دولارا، بينما حصلت جهات أخرى على 65 مليون دولارا، وتم تخصيص 38 مليون دولارا لمنح الطلبة الدارسين في الخارج، و60 مليون دولار للعلاج في الخارج.ويشار إلى أن ميزانية العلاج في الخارج شهدت زيادة كبيرة، إذ تم تحويل 45 مليون دولارا، خلال شهر يونيو الماضي فقط، مقارنة بإنفاق 15 مليون دولارا فقط، خلال الأشهر الخمسة السابقة من العام الحالي.وفيما يتعلق باستخدامات المصارف التجارية، تم تخصيص 5.922 مليار دولار للاعتمادات المستندية، و174 مليون دولارا للحوالات، و4.451 مليار دولار للأغراض الشخصية.
https://sputnikarabic.ae/20230624/هددت-بالقوة-القاهرةهل-تغلق-سلطات-شرق-ليبيا-موانئ-النفط؟-1078457934.html
https://sputnikarabic.ae/20230616/هل-تتجه-ليبيا-لتخفيض-الأجور-ورفع-الدعم-1078193837.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, سعر الدولار اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, سعر الدولار اليوم, الأخبار
المصرف المركزي الليبي يكشف حجم استخدامات النقد الأجنبي
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أفادت بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي بأن إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي بلغت 21.3 مليار دولار، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي.
ونقلت بوابة
"الوسط" الليبية عن البنك أن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي، خلال ذات الفترة، بلغت 10.1 مليار دولار، إذ تم توزيع استخدامات النقد الأجنبي بمبلغ 10.5 مليار دولار على المصارف التجارية، واستخدمت الدولة مبلغ 10.7 مليار دولار في الالتزامات المختلفة.
وتم الإعلان عن هذه الأرقام في النشرة الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي، وأشارت البيانات إلى أن مرتبات العاملين في الخارج بلغت 84 مليون دولارا، خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي.
تضمنت استخدامات الدولة مليارًا و260 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط
، و313 مليون دولارا للشركة العامة للكهرباء، و18 مليون دولارا للتعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى التزامات لجهات عامة بقيمة ثمانية مليارات و215 مليون دولارا.
وحصل جهاز الإمداد الطبي على مبلغ 242 مليون دولارا، بينما حصلت جهات أخرى على 65 مليون دولارا، وتم تخصيص 38 مليون دولارا لمنح الطلبة الدارسين في الخارج، و60 مليون دولار للعلاج في الخارج.
ويشار إلى أن ميزانية العلاج في الخارج شهدت زيادة كبيرة، إذ تم تحويل 45 مليون دولارا، خلال شهر يونيو الماضي فقط، مقارنة بإنفاق 15 مليون دولارا فقط، خلال الأشهر الخمسة السابقة من العام الحالي.
وفيما يتعلق باستخدامات المصارف التجارية، تم تخصيص 5.922 مليار دولار للاعتمادات المستندية، و174 مليون دولارا للحوالات، و4.451 مليار دولار للأغراض الشخصية.