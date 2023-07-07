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منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلن تدمير جميع المخازن المعلن عنها من الأسلحة الكيميائية في العالم
https://sputnikarabic.ae/20230707/بايدن-الولايات-المتحدة-دمرت-جميع-أسلحتها-الكيميائية-1078842821.html
بايدن: الولايات المتحدة دمرت جميع أسلحتها الكيميائية
بايدن: الولايات المتحدة دمرت جميع أسلحتها الكيميائية
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة قد دمرت تمامًا مخزونها من الأسلحة الكيميائية، وذلك للوفاء بالتزام بموجب اتفاقية الأسلحة... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T22:11+0000
2023-07-07T22:20+0000
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وقال بايدن في بيان: "اليوم، أنا فخور بالإعلان أن الولايات المتحدة قد دمرت بأمان القذيفة النهائية في ذلك المخزون - مما يقربنا خطوة واحدة أكثر من عالم خالٍ من رعب الأسلحة الكيميائية".ووجّه بايدن أيضًا نداءً للدول التي لم تشارك بعد في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية للانضمام إليها، كم اتهم مرة أخرى روسيا وسوريا بوجود برامج عسكرية وكيميائية غير معلنة، وهو ما نفته البلدين في عدة مناسبات.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تعهدت بتدمير أسلحتها الكيميائية قبل عام 2007، ولكنها استمرت في تأجيل التخلص من الأسلحة الكيميائية، ووعدت أخيرا بإتمام عملية تدمير أسلحتها الكيميائية في عام 2023.يشار إلى أن روسيا دمرت ترسانتها الكيميائية بالكامل في 27 سبتمبر/أيلول 2017.
https://sputnikarabic.ae/20220323/روسيا-تطلب-من-أمريكا-إتمام-التخلص-من-الأسلحة-الكيميائية-1060331704.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

بايدن: الولايات المتحدة دمرت جميع أسلحتها الكيميائية

22:11 GMT 07.07.2023 (تم التحديث: 22:20 GMT 07.07.2023)
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة قد دمرت تمامًا مخزونها من الأسلحة الكيميائية، وذلك للوفاء بالتزام بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997.
وقال بايدن في بيان: "اليوم، أنا فخور بالإعلان أن الولايات المتحدة قد دمرت بأمان القذيفة النهائية في ذلك المخزون - مما يقربنا خطوة واحدة أكثر من عالم خالٍ من رعب الأسلحة الكيميائية".
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ووجّه بايدن أيضًا نداءً للدول التي لم تشارك بعد في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية للانضمام إليها، كم اتهم مرة أخرى روسيا وسوريا بوجود برامج عسكرية وكيميائية غير معلنة، وهو ما نفته البلدين في عدة مناسبات.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تعهدت بتدمير أسلحتها الكيميائية قبل عام 2007، ولكنها استمرت في تأجيل التخلص من الأسلحة الكيميائية، ووعدت أخيرا بإتمام عملية تدمير أسلحتها الكيميائية في عام 2023.
يشار إلى أن روسيا دمرت ترسانتها الكيميائية بالكامل في 27 سبتمبر/أيلول 2017.
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