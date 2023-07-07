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منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلن تدمير جميع المخازن المعلن عنها من الأسلحة الكيميائية في العالم
https://sputnikarabic.ae/20230707/منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-تعلن-تدمير-جميع-المخازن-المعلن-عنها-من-الأسلحة-الكيميائية-في-العالم-1078842908.html
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلن تدمير جميع المخازن المعلن عنها من الأسلحة الكيميائية في العالم
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلن تدمير جميع المخازن المعلن عنها من الأسلحة الكيميائية في العالم
أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم السبت، أن جميع الأسلحة الكيميائية المعلن عنها في العالم قد تم "تدميرها بشكل نهائي". 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T22:13+0000
2023-07-07T22:25+0000
الأسلحة الكيميائية
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وفقًا للبيان الصحفي الذي أصدرته المنظمة: "تؤكد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن آخر أسلحة كيميائية من المخزونات المعلن عنها من قبل جميع الدول المشاركة في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية قد تم اعتبارها مدمرة".وأشار البيان إلى أن "آخر مخزون للأسلحة الكيميائية الذي كان لدى الولايات المتحدة تم تدميره بشكل نهائي وفقًا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يوم الجمعة، 7 يوليو/تموز 2023، في مصنع التجريب لتدمير المواد السامة في بلو جراس بولاية كنتاكي".وفي وقت سابق، يوم الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة قد دمرت تمامًا مخزونها من الأسلحة الكيميائية، وذلك للوفاء بالتزام بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تعهدت بتدمير أسلحتها الكيميائية قبل عام 2007، ولكنها استمرت في تأجيل التخلص من الأسلحة الكيميائية، ووعدت أخيرا بإتمام عملية تدمير أسلحتها الكيميائية في عام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230707/بايدن-الولايات-المتحدة-دمرت-جميع-أسلحتها-الكيميائية-1078842821.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الأسلحة الكيميائية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الأسلحة الكيميائية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلن تدمير جميع المخازن المعلن عنها من الأسلحة الكيميائية في العالم

22:13 GMT 07.07.2023 (تم التحديث: 22:25 GMT 07.07.2023)
© AFP 2023 / John Thys / منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© AFP 2023 / John Thys /
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أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم السبت، أن جميع الأسلحة الكيميائية المعلن عنها في العالم قد تم "تدميرها بشكل نهائي".
وفقًا للبيان الصحفي الذي أصدرته المنظمة: "تؤكد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن آخر أسلحة كيميائية من المخزونات المعلن عنها من قبل جميع الدول المشاركة في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية قد تم اعتبارها مدمرة".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
بايدن: الولايات المتحدة دمرت جميع أسلحتها الكيميائية
22:11 GMT
وأشار البيان إلى أن "آخر مخزون للأسلحة الكيميائية الذي كان لدى الولايات المتحدة تم تدميره بشكل نهائي وفقًا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يوم الجمعة، 7 يوليو/تموز 2023، في مصنع التجريب لتدمير المواد السامة في بلو جراس بولاية كنتاكي".
وفي وقت سابق، يوم الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة قد دمرت تمامًا مخزونها من الأسلحة الكيميائية، وذلك للوفاء بالتزام بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تعهدت بتدمير أسلحتها الكيميائية قبل عام 2007، ولكنها استمرت في تأجيل التخلص من الأسلحة الكيميائية، ووعدت أخيرا بإتمام عملية تدمير أسلحتها الكيميائية في عام 2023.
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