عربي
https://sputnikarabic.ae/20230707/تقرير-أممي-مصر-الوجهة-الاستثمارية-الأولى-في-أفريقيا-لعام-2022-1078829990.html
تقرير أممي: مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا لعام 2022
تقرير أممي: مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا لعام 2022
أظهر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لعام 2022، لافتا إلى أن القاهرة وجهة... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T13:04+0000
2023-07-07T13:04+0000
مصر
أخبار مصر الآن
اقتصاد
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/0d/1053901848_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_86a94eec80e873fa90de9ffafa6134bd.jpg
واستعرض التقرير الذي نشره مجلس الوزراء المصري، تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ عام 2014، حيث بلغت 11.4 مليار دولار عام 2022.وأضاف أن ذلك جعل ترتيبها الأول على مستوى القارة الأفريقية، والثاني على مستوى الدول العربية.وحول مناخ الاستثمار في مصر، أشار التقرير إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بأكثر من الضعف.وأوضح أن ذلك كان مدعوما بالطفرة الكبيرة في المشروعات الخضراء، والتي نمت بأكثر من الضعف لتصل إلى 161 مشروعًا خلال عام 2022.وأبرز التقرير إعلان مصر، مجموعة من الحوافز لتعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تعتزم استحداث حوافز ضريبية للمشروعات الممولة من الاستثمارات الأجنبية.وسلط التقرير الضوء على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2022 في أفريقيا، حيث جاءت جنوب أفريقيا ضمن التصنيف من 5 إلى 10 مليارات دولار، وإثيوبيا والمغرب والسنغال في التصنيف من 2 إلى أقل من 5 مليارات دولار، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وموريتانيا، وتنزانيا، من واحد مليار دولار إلى أقل من 2 مليار دولار.وعلى صعيد متصل، جاءت من بين الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها أقل من مليار دولار، الجزائر، وجنوب السودان، والسودان، وتونس، ومالي، والنيجر، وتشاد، وناميبيا، فيما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في نيجيريا، وتوجو، وأنجولا صفر أو أقل.
https://sputnikarabic.ae/20230626/الحكومة-المصرية-نستهدف-تحقيق-استثمارات-صناعية-بـ-393-مليار-جنيه--1078489784.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/0d/1053901848_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_256f232160155ad4a4faeb74e0abdf85.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

تقرير أممي: مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا لعام 2022

13:04 GMT 07.07.2023
© Sputnikالعاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegramNabd
أظهر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لعام 2022، لافتا إلى أن القاهرة وجهة استثمارية موثوقة.
واستعرض التقرير الذي نشره مجلس الوزراء المصري، تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ عام 2014، حيث بلغت 11.4 مليار دولار عام 2022.
وأضاف أن ذلك جعل ترتيبها الأول على مستوى القارة الأفريقية، والثاني على مستوى الدول العربية.
وحول مناخ الاستثمار في مصر، أشار التقرير إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بأكثر من الضعف.
وأوضح أن ذلك كان مدعوما بالطفرة الكبيرة في المشروعات الخضراء، والتي نمت بأكثر من الضعف لتصل إلى 161 مشروعًا خلال عام 2022.
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
الحكومة المصرية: نستهدف تحقيق استثمارات صناعية بـ 393 مليار جنيه
26 يونيو, 06:07 GMT
وأبرز التقرير إعلان مصر، مجموعة من الحوافز لتعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تعتزم استحداث حوافز ضريبية للمشروعات الممولة من الاستثمارات الأجنبية.
وسلط التقرير الضوء على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2022 في أفريقيا، حيث جاءت جنوب أفريقيا ضمن التصنيف من 5 إلى 10 مليارات دولار، وإثيوبيا والمغرب والسنغال في التصنيف من 2 إلى أقل من 5 مليارات دولار، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وموريتانيا، وتنزانيا، من واحد مليار دولار إلى أقل من 2 مليار دولار.
وعلى صعيد متصل، جاءت من بين الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها أقل من مليار دولار، الجزائر، وجنوب السودان، والسودان، وتونس، ومالي، والنيجر، وتشاد، وناميبيا، فيما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في نيجيريا، وتوجو، وأنجولا صفر أو أقل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:40 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع08:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала