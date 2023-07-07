https://sputnikarabic.ae/20230707/خبير-تصريحات-الغرب-بفشل-الهجوم-المضاد-تعكس-الفجوة-الكبيرة-بين-قدرات-روسيا-وأوكرانيا-1078827516.html
خبير: تصريحات الغرب بفشل "الهجوم المضاد" تعكس الفجوة الكبيرة بين قدرات روسيا وأوكرانيا
خبير: تصريحات الغرب بفشل "الهجوم المضاد" تعكس الفجوة الكبيرة بين قدرات روسيا وأوكرانيا
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين في العلاقات الدولية. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T12:44+0000
2023-07-07T12:44+0000
2023-07-07T12:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: تصريحات الغرب بفشل الهجوم المضاد تعكس الفجوة الكبيرة بين قدرات روسيا وأوكرانيا عسكريا
خبير: تصريحات الغرب بفشل الهجوم المضاد تعكس الفجوة الكبيرة بين قدرات روسيا وأوكرانيا عسكريا
الأمين العام لـ"الناتو" يعترف بوجود مشاكل خطيرة تواجه "الهجوم المضاد". عن هذا الموضوع، قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية في مركز "الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية"، الدكتور أحمد سيد أحمد:لوكاشينكو يدعو زيلينسكي إلى الجلوس على طاولة المفاوضات قبل فوات الأوان . وعن هذا الموضوع، أضاف أحمد قائلًا:بايدن ينتظر بفارغ الصبر انضمام السويد لـ"لناتو". واختتم الدكتور أحمد حيدثه عن هذا الموضوع قائلًا:مناورات عسكرية روسية سورية لمدة ستة أيام. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الدكتور فراس شبول:نتنياهو يتهم المقاومة العراقية بخطف مواطنة إسرائيلية. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن العراقي ومستشار مركز "رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية" الأستاذ علي البيدر، لبرنامجنا قائلًا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: تصريحات الغرب بفشل "الهجوم المضاد" تعكس الفجوة الكبيرة بين قدرات روسيا وأوكرانيا
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ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين في العلاقات الدولية.
الأمين العام لـ"الناتو" يعترف بوجود مشاكل خطيرة تواجه "الهجوم المضاد". عن هذا الموضوع، قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية في مركز "الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية"، الدكتور أحمد سيد أحمد:
إن تصريحات الغرب عن فشل الهجوم الأوكراني تعكس الواقع رغم التعزيزات العسكرية التي قامت بها دول الغرب بمختلف الأسلحة والصواريخ وحتى الدبابات، وهذا كله يعكس الفجوة الكبيرة بين القدرات العسكرية الروسية وقدرات أوكرانيا، خاصة أن القوات الروسية استعدت وتحصنت بشكل كبير ولديها من الأسلحة الاستراتيجية التي مكنتها من هزم هذا الهجوم، ليعترف الغرب اليوم بقدرات روسيا عسكريا.
لوكاشينكو يدعو زيلينسكي إلى الجلوس على طاولة المفاوضات قبل فوات الأوان . وعن هذا الموضوع، أضاف أحمد قائلًا:
مع فشل الهجوم المضاد خسرت أوكرانيا الكثير من العتاد العسكري وتحديدا الغربي وخسرت القدرات البشرية، كل ذلك بسبب فشل التخطيط والاستعداد مقابل القدرات والقوة الروسية، وإن دعوة لوكاشينكو تعكس أن هناك أزمة حقيقية يعيشها الرئيس الأوكراني رغم الدعم الغربي، فقد فشل الهجوم المضاد بالإضافة إلى عدم قدرته على الحسم السياسي.
بايدن ينتظر بفارغ الصبر انضمام السويد لـ"لناتو". واختتم الدكتور أحمد حيدثه عن هذا الموضوع قائلًا:
إن زيارة رئيس الوزراء السويدي إلى واشنطن قبل قمة الدفاع تستهدف الحث على انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي، والتغلب على العقبات التي تواجهها وبالتالي يحاول أن يحصل على ضمانات حقيقية بأن تلك المسألة باتت وشيكة.
مناورات عسكرية روسية سورية لمدة ستة أيام. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الدكتور فراس شبول:
هذه المناورات لديها العديد من الرسائل السياسية والعسكرية، خاصة أن الولايات المتحدة تحاول عن طريق قاعدة التنف الوصول إلى الخط الجغرافي والشريط الحدود بين العصابات، التي تدعمها أمريكا وتسعى إلى الرد على الانتصارات التي تقوم بها روسيا في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتحاول قطع الأوصال بين سوريا والعراق والدول الأخرى وتسعى جاهدة لفعل ذلك.
نتنياهو يتهم المقاومة العراقية بخطف مواطنة إسرائيلية. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن العراقي ومستشار مركز "رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية" الأستاذ علي البيدر، لبرنامجنا قائلًا:
توقيت هذا الطرح له دلالات تتعلق بأن إسرائيل قد فقدت الأمل في الإفراج عن هذه السيدة بواسطة المفاوضات الرسمية، واليوم، ذهبت إلى خيار مفاوضات علنية وبالتالي أصبح اللعب على المكشوف، قد تحاول كتائب "حزب الله" أن تكون خارج دائرة الاتهام لكسب الوقت وإبعاد الحرج عن نفسها وعن الجانب الحكومي، لذلك الجميع يستثمر عامل الوقت ولا يريد أن يدخل في جانب الصدام مع إسرائيل ولا يوجد ما يمنع الفصائل المسلحة من الذهاب إلى فلسطين، خاصة أنها توّاقة للتواجد في هكذا منطقة وخاصة أن قضية فلسطين هي قضية وجودية بالنسبة لهم.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...