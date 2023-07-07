https://sputnikarabic.ae/20230707/خبير-تصريحات-الغرب-بفشل-الهجوم-المضاد-تعكس-الفجوة-الكبيرة-بين-قدرات-روسيا-وأوكرانيا-1078827516.html

خبير: تصريحات الغرب بفشل "الهجوم المضاد" تعكس الفجوة الكبيرة بين قدرات روسيا وأوكرانيا

خبير: تصريحات الغرب بفشل "الهجوم المضاد" تعكس الفجوة الكبيرة بين قدرات روسيا وأوكرانيا

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين في العلاقات الدولية. 07.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-07T12:44+0000

2023-07-07T12:44+0000

2023-07-07T12:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

شؤون عسكرية

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خبير: تصريحات الغرب بفشل الهجوم المضاد تعكس الفجوة الكبيرة بين قدرات روسيا وأوكرانيا عسكريا خبير: تصريحات الغرب بفشل الهجوم المضاد تعكس الفجوة الكبيرة بين قدرات روسيا وأوكرانيا عسكريا

الأمين العام لـ"الناتو" يعترف بوجود مشاكل خطيرة تواجه "الهجوم المضاد". عن هذا الموضوع، قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية في مركز "الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية"، الدكتور أحمد سيد أحمد:لوكاشينكو يدعو زيلينسكي إلى الجلوس على طاولة المفاوضات قبل فوات الأوان . وعن هذا الموضوع، أضاف أحمد قائلًا:بايدن ينتظر بفارغ الصبر انضمام السويد لـ"لناتو". واختتم الدكتور أحمد حيدثه عن هذا الموضوع قائلًا:مناورات عسكرية روسية سورية لمدة ستة أيام. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الدكتور فراس شبول:نتنياهو يتهم المقاومة العراقية بخطف مواطنة إسرائيلية. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن العراقي ومستشار مركز "رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية" الأستاذ علي البيدر، لبرنامجنا قائلًا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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