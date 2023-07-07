https://sputnikarabic.ae/20230707/هبوط-طائرة-مصرية-اضطراريا-في-كازاخستان-إثر-إنذار-كاذب-بحريق-1078817199.html

هبوط طائرة مصرية اضطراريا في كازاخستان إثر إنذار كاذب بحريق

هبوط طائرة مصرية اضطراريا في كازاخستان إثر إنذار كاذب بحريق

أعلنت وزارة الطيران المدني في مصر، أن طائرة تابعة لإحدى الشركات الطيران المصرية الخاصة من طراز "بوينغ" قد هبطت اضطراريا في كازاخستان، إثر إنذار كاذب بحريق. 07.07.2023, سبوتنيك عربي

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وذكرت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن الطائرة تابعة لشركة الطيران الخاصة "رد سي".وأضاف البيان أن الطائرة من طراز بوينغ 737/800، هبطت اضطراريا، أمس الخميس، في مطار أكتوبي في كازاخستان نتيجة إنذار كاذب بجهاز الحريق الخاص بالطائرة في مخازن الحقائب.ووفقا للبيان، فإن الطائرة كانت متجهة من مطار شرم الشيخ إلى مطار نور سلطان في كازاخستان، وبعد الإقلاع بحوالي 3 ساعات ونصف، انطلقت تحذيرات الإنذار والتي تفيد بوجود حريق داخل مخازن الأمتعة في الطائرة. وعلى الفور، تم التعامل مع هذا الإنذار على أنه حقيقي وتم اتباع جميع قواعد السلامة الجوية المعمول بها دوليا والتي تطلب إطفاء الحريق والهبوط فى أقرب مطار.وبعد الهبوط بسلام، تم إنزال جميع الركاب واخلاء مخازن الأمتعة من الحقائب، وقام المهندس المرافق للرحلة بتطبيق كافة اجراءات الصيانة والسلامة مع قوات الإطفاء التابعة للمطار والذين قاموا بفحص ومعاينة الطائرة.وبعد الفحص، تبين وجود عطل بجهاز الحريق في كابينة القيادة، حيث تم التأكد من عدم وجود أي آثار لحريق أو دخان في أي من مخازن الأمتعة وأنه إنذار كاذب، حسب البيان.كما أشار البيان إلى قيام سلطات المطار بمراجعة جميع الإجراءات التي تمت من قبل الشركة وتم التصريح لها بالإقلاع مرة أخرى واستكملت الطائرة رحلتها إلى مطار نور سلطان في كازاخستان.

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