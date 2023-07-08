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أردوغان: تركيا لن تسمح لمن يرغبون في إفساد العلاقات مع روسيا
أردوغان: تركيا لن تسمح لمن يرغبون في إفساد العلاقات مع روسيا
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن تركيا التزمت دائمًا بسياسة متوازنة، ولن تسمح لمن يرغبون في إفساد العلاقات مع روسيا. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T14:35+0000
2023-07-08T14:35+0000
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وقال أردوغان، خلال كلمة ألقاها في مدينة بايبورت: "منذ اليوم الأول تمسكنا بسياسة متوازنة. حاول اللوبي العسكري باستخدام المعارضة أن يلقي بنا في النار، لكننا منعنا ذلك أن يحدث. من خلال تعزيز العلاقات مع أوكرانيا، لم نسمح بإمكانية إفساد العلاقات مع روسيا نحافظ على حوار وثيق مع الرئيس بوتين".وقال: "بالأمس استقبلنا رئيس أوكرانيا زيلينسكي، وآمل أن نلتقي في أغسطس بالرئيس بوتين. نحاول حماية بلدنا من العواقب السلبية للحرب، التي استمرت لمدة عام ونصف".وفي وقت سابق، قال أردوغان إن أوكرانيا تستحق أن تكون عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بعد المحادثات الثنائية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وعُقدت المحادثات بين أردوغان وزيلينسكي في قصر فخر الدين في إسطنبول، مساء أمس الجمعة، واستمرت لحوالي الساعتين والنصف.
https://sputnikarabic.ae/20230708/خبيرة-سياسية-تعلق-على-كلام-أردوغان-بشأن-إمكانية-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1078856360.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار تركيا اليوم
أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار تركيا اليوم

أردوغان: تركيا لن تسمح لمن يرغبون في إفساد العلاقات مع روسيا

14:35 GMT 08.07.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن تركيا التزمت دائمًا بسياسة متوازنة، ولن تسمح لمن يرغبون في إفساد العلاقات مع روسيا.
وقال أردوغان، خلال كلمة ألقاها في مدينة بايبورت: "منذ اليوم الأول تمسكنا بسياسة متوازنة. حاول اللوبي العسكري باستخدام المعارضة أن يلقي بنا في النار، لكننا منعنا ذلك أن يحدث. من خلال تعزيز العلاقات مع أوكرانيا، لم نسمح بإمكانية إفساد العلاقات مع روسيا نحافظ على حوار وثيق مع الرئيس بوتين".

وأشار أردوغان إلى أنه يتوقع لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أغسطس/ آب المقبل.

وقال: "بالأمس استقبلنا رئيس أوكرانيا زيلينسكي، وآمل أن نلتقي في أغسطس بالرئيس بوتين. نحاول حماية بلدنا من العواقب السلبية للحرب، التي استمرت لمدة عام ونصف".
جنود أمريكيون في بلغاريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
خبيرة سياسية تعلق على كلام أردوغان بشأن إمكانية انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"
12:47 GMT
وفي وقت سابق، قال أردوغان إن أوكرانيا تستحق أن تكون عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بعد المحادثات الثنائية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وعُقدت المحادثات بين أردوغان وزيلينسكي في قصر فخر الدين في إسطنبول، مساء أمس الجمعة، واستمرت لحوالي الساعتين والنصف.
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