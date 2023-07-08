https://sputnikarabic.ae/20230708/الجيش-الأمريكي-ومسلحون-موالون-له-يتحشدون-على-خطوط-التماس-مع-الجيش-السوري-شرقي-البلاد-1078869895.html

الجيش الأمريكي ومسلحون موالون له يتحشدون على خطوط التماس مع الجيش السوري شرقي البلاد

الجيش الأمريكي ومسلحون موالون له يتحشدون على خطوط التماس مع الجيش السوري شرقي البلاد

تشهد خطوط التماس بين مناطق سيطرة الدولة السورية من طرف والجيش الأمريكي وقوات "قسد" الموالية لها من طرف آخر، في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا، حالة من... 08.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-08T19:26+0000

2023-07-08T19:26+0000

2023-07-08T19:26+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلًا عن مصادر محلية في ريف دير الزور، أن الاستنفار والتوتر العسكري يعود بسبب استقدام قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي أرتال ضخمة من الآليات والمسلحين إلى مناطق على الخط الفاصل على نهر الفرات، مقابل مناطق سيطرة الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والحليفة له.وأضافت المصادر أن المنطقة تشهد تحليقًا مكثفًا لطائرات "التحالف الأمريكي" المروحية والمسيرة والحربية، كما قامت قوات "التحالف" المزعوم بنصب منطاد جديد للمراقبة على معمل غاز "كونيكو"، والذي يضم هو الآخر قاعدة للجيش الأمريكي في ريف دير الزور الشمالي.ونفذت هذه القوات بالتنسيق والمشاركة مع قوات "قسد" الموالية لها، خلال الأيام الماضية أيضًا، تدريبات ومناورات عسكرية بالذخيرة الحية، في قواعدها المذكورة في ريف دير الزور.ومع حالة الاستنفار العسكري، تحدثت مصادر محلية لــ"سبوتنيك"، أن عددا من مسلحي "قسد" تحدثوا عن معلومات بتجهيز قواتها للهجوم على القرى السبعة الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري في شمالي وغربي دير الزور، وهي حطلة، والجنينة، ومراط، ومظلوم، والحسينية، والطابية، وخشام.وأضافت المصادر أن هذه الأرتال ليست حملة على أحد إنما هي للانتشار على ضفاف نهر الفرات، المقابلة لمناطق سيطرة الجيش السوري وحلفائه غربي نهر الفرات، والتي تشهد هي الأخرى حالة من الاستنفار العسكري من قبل وحدات الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني.

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