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https://sputnikarabic.ae/20230707/مصادر-لـ-سبوتنيك-الجيش-الأمريكي-أرسل-650-مسلحا-من-قسد-إلى-أوكرانيا-1078832206.html
مصادر لـ "سبوتنيك": الجيش الأمريكي أرسل 650 مسلحا من "قسد" إلى أوكرانيا
مصادر لـ "سبوتنيك": الجيش الأمريكي أرسل 650 مسلحا من "قسد" إلى أوكرانيا
كشفت مصادر خاصة لـ "سبوتنيك"، عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل نحو 650 من مسلحي قوات "قسد" الموالية لها شرقي سوريا، إلى أوكرانيا، عبر إقليم كردستان... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T13:29+0000
2023-07-07T13:29+0000
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وأوضحت المصادر أن المسلحين الـ 650 وصلوا إلى أوكرانيا على مدى الأشهر الستة الأخيرة، قبل أن يتم زجّ دفعاتهم المتتالية إلى جانب أقرانهم من المرتزقة في جبهات القتال ضد القوات الروسية.وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا، قامت بافتتاح عدد من المراكز التدريبية في ريفي محافظتي دير الزور والحسكة، بغية تحضير الملتحقين بهذه المعسكرات وتدريبهم على مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، قبيل نقلهم إلى جبهات أوكرانيا.وتابعت المصادر أن "القوات الأمريكية عملت أيضا على تجنيد عدد من مسلحي حزب العمال الكردستاني، المتواجدين في إقليم كردستان العراق، وقدمت لهم مبالغ مالية تصل إلى 2000 دولار أمريكي كراتب شهري لكل منهم، يحصلون عليه منذ التحاق المرتزق بالتدريب داخل المعسكرات التابعة للقوات الأمريكية".وأكدت المصادر أن "الجيش الأمريكي قام بنقل المسلحين الـ 650 عبر طائرات خاصة وعلى دفعات، من داخل إقليم كردستان العراق، باتجاه أوكرانيا".
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري, تقارير سبوتنيك
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري, تقارير سبوتنيك

مصادر لـ "سبوتنيك": الجيش الأمريكي أرسل 650 مسلحا من "قسد" إلى أوكرانيا

13:29 GMT 07.07.2023
© Sputnik . Atia Al atiaتدريبات للجيش الأمريكي و"قسد" بزعم "محاربة خلايا داعش" في المنطقة الحدودية السورية - التركية
تدريبات للجيش الأمريكي وقسد بزعم محاربة خلايا داعش في المنطقة الحدودية السورية - التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© Sputnik . Atia Al atia
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كشفت مصادر خاصة لـ "سبوتنيك"، عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل نحو 650 من مسلحي قوات "قسد" الموالية لها شرقي سوريا، إلى أوكرانيا، عبر إقليم كردستان العراق.
وأوضحت المصادر أن المسلحين الـ 650 وصلوا إلى أوكرانيا على مدى الأشهر الستة الأخيرة، قبل أن يتم زجّ دفعاتهم المتتالية إلى جانب أقرانهم من المرتزقة في جبهات القتال ضد القوات الروسية.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا، قامت بافتتاح عدد من المراكز التدريبية في ريفي محافظتي دير الزور والحسكة، بغية تحضير الملتحقين بهذه المعسكرات وتدريبهم على مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، قبيل نقلهم إلى جبهات أوكرانيا.
كما كشفت المصادر أن القوات الأمريكية قدمت مغريات مادية كبيرة نسبيا للراغبين بالقتال في أوكرانيا، من مسلحي "قسد" المدربين أساسا، ومعهم بعض أبناء العشائر في مناطق شرق الفرات.
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أمس, 20:37 GMT
وتابعت المصادر أن "القوات الأمريكية عملت أيضا على تجنيد عدد من مسلحي حزب العمال الكردستاني، المتواجدين في إقليم كردستان العراق، وقدمت لهم مبالغ مالية تصل إلى 2000 دولار أمريكي كراتب شهري لكل منهم، يحصلون عليه منذ التحاق المرتزق بالتدريب داخل المعسكرات التابعة للقوات الأمريكية".
وأكدت المصادر أن "الجيش الأمريكي قام بنقل المسلحين الـ 650 عبر طائرات خاصة وعلى دفعات، من داخل إقليم كردستان العراق، باتجاه أوكرانيا".
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