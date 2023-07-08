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https://sputnikarabic.ae/20230708/زلزال-بقوة-56-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-الساحل-الشرقي-لتايوان-1078872356.html
زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر يضرب الساحل الشرقي لتايوان
زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر يضرب الساحل الشرقي لتايوان
ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر الساحل الشرقي لتايوان، مساء أمس السبت، وفقا لما أعلنه المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل . 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T22:49+0000
2023-07-08T22:49+0000
زلزال
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موسكو - سبوتنيك. وقال المركز إنّ الزلزال وقع في الساعة 19.47 بالتوقيت العالمي (22.47 بتوقيت موسكو) على بعد 77 كيلومترًا شرق مدينة هنغتشون، التي يقطنها ما يزيد عن 31 ألف شخص وبعمق 6 كيلومترات.ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية من جراء الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230703/زلزال-يضرب-باكو-والسكان-يغادرون-منازلهم--1078701661.html
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زلزال, أخبار تايوان, العالم
زلزال, أخبار تايوان, العالم

زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر يضرب الساحل الشرقي لتايوان

22:49 GMT 08.07.2023
© AFP 2023 / Sam Yehصورة أرشيفية.. يُظهر منظر جوي جسر كاوليا المنهار في مقاطعة هوالين بشرق تايوان في 19 سبتمبر 2022، في أعقاب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة في 18 سبتمبر.
صورة أرشيفية.. يُظهر منظر جوي جسر كاوليا المنهار في مقاطعة هوالين بشرق تايوان في 19 سبتمبر 2022، في أعقاب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة في 18 سبتمبر. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© AFP 2023 / Sam Yeh
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ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر الساحل الشرقي لتايوان، مساء أمس السبت، وفقا لما أعلنه المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل .
موسكو - سبوتنيك. وقال المركز إنّ الزلزال وقع في الساعة 19.47 بالتوقيت العالمي (22.47 بتوقيت موسكو) على بعد 77 كيلومترًا شرق مدينة هنغتشون، التي يقطنها ما يزيد عن 31 ألف شخص وبعمق 6 كيلومترات.
مدينة باكو، أذربيجان 17 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
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3 يوليو, 20:32 GMT
ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية من جراء الزلزال.
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