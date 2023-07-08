https://sputnikarabic.ae/20230708/زيلينسكي-يعلن-عودة-قادة-آزوف-من-تركيا-إلى-أوكرانيا-1078865887.html
زيلينسكي يعلن عودة قادة "آزوف" من تركيا إلى أوكرانيا
زيلينسكي يعلن عودة قادة "آزوف" من تركيا إلى أوكرانيا
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن قادة كتيبة آزوف (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) الذين كانوا في تركيا قد عادوا إلى أوكرانيا. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T16:23+0000
2023-07-08T16:23+0000
2023-07-08T16:23+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب زيلينسكي على قناته في "تلغرام"، اليوم السبت: "دنيس بروكوبينكو، وسفياتوسلاف بالامار، وسيرغي فولينسكي، وأوليغ خومينكو، ودينيس شليغا، يسافرون إلى كييف من تركيا".وصل زيلينسكي إلى تركيا، أمس الجمعة، حيث أجرى محادثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، في سبتمبر/ أيلول 2022، أنه نتيجة لتبادل الأسرى مع أوكرانيا، تم الإفراج عن 56 شخصًا، 55 من العسكريين، خمسة منهم من دونباس، والباقي من جنود القوات المسلحة الروسية، وتم تسليم 215 شخصًا إلى أوكرانيا، من بينهم قادة فوج "آزوف" الإرهابي.في كانون الثاني/ يناير الماضي، أفادت صحيفة "حريت"، نقلًا عن مصادر تركية، أن قادة "آزوف" لا يزالون في تركيا، وهو طلب روسي كما ورد.
https://sputnikarabic.ae/20230708/أردوغان-تركيا-لن-تسمح-لمن-يرغبون-في-إفساد-العلاقات-مع-روسيا-1078863888.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يعلن عودة قادة "آزوف" من تركيا إلى أوكرانيا
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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن قادة كتيبة آزوف (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) الذين كانوا في تركيا قد عادوا إلى أوكرانيا.
وكتب زيلينسكي على قناته في "تلغرام"، اليوم السبت: "دنيس بروكوبينكو، وسفياتوسلاف بالامار، وسيرغي فولينسكي، وأوليغ خومينكو، ودينيس شليغا، يسافرون إلى كييف من تركيا".
وصل زيلينسكي إلى تركيا، أمس الجمعة، حيث أجرى محادثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، في سبتمبر/ أيلول 2022، أنه نتيجة لتبادل الأسرى مع أوكرانيا، تم الإفراج عن 56 شخصًا، 55 من العسكريين، خمسة منهم من دونباس، والباقي من جنود القوات المسلحة الروسية، وتم تسليم 215 شخصًا إلى أوكرانيا، من بينهم قادة فوج "آزوف" الإرهابي.
في كانون الثاني/ يناير الماضي، أفادت صحيفة "حريت"، نقلًا عن مصادر تركية، أن قادة "آزوف" لا يزالون في تركيا، وهو طلب روسي كما ورد.