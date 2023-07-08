https://sputnikarabic.ae/20230708/صياد-الليل-الروسي-يدمر-الدبابات-والمركبات-المدرعة-الأوكرانية-فيديو-1078871572.html
"صياد الليل" الروسي يدمر الدبابات والمركبات المدرعة الأوكرانية... فيديو
"صياد الليل" الروسي يدمر الدبابات والمركبات المدرعة الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو لأداء وعمل مروحية "مي 28 إن" المعروفة باسم "صياد اليل" في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T20:51+0000
2023-07-08T20:51+0000
2023-07-08T20:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت أطقم طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز "مي 28 إن" التحصينات والعربات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وأشار البيان إلى أنه بعد إطلاق الصواريخ، دمر "صياد الليل" الدبابات والعربات المدرعة الأوكرانية.تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"صياد الليل" الروسي يدمر الدبابات والمركبات المدرعة الأوكرانية... فيديو
20:51 GMT 08.07.2023 (تم التحديث: 20:57 GMT 08.07.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو لأداء وعمل مروحية "مي 28 إن" المعروفة باسم "صياد اليل" في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت أطقم طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز "مي 28 إن" التحصينات والعربات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأشار البيان إلى أنه بعد إطلاق الصواريخ، دمر "صياد الليل" الدبابات والعربات المدرعة الأوكرانية.
تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.