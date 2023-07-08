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https://sputnikarabic.ae/20230708/ضبط-عصابة-من-33-شخصا-وافدا-تزور-عقود-زواج-وشهادات-دراسية-في-الكويت-1078851695.html
ضبط عصابة من 33 شخصا وافدا تزور عقود زواج وشهادات دراسية في الكويت
ضبط عصابة من 33 شخصا وافدا تزور عقود زواج وشهادات دراسية في الكويت
أعلنت السلطات الكويتية، عن ضبط عصابة مكونة من 33 شخصا من جنسية أجنبية يقومون بتزوير وثائق ومستندات رسمية. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T08:56+0000
2023-07-08T08:56+0000
الكويت
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وذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان، يوم الجمعة، أنها "تمكنت من ضبط 33 شخصاً من الجنسية الفلبينية يقومون بتزوير المستندات الرسمية للوافدين الفلبينيين".وأضاف أن "التشكيل العصابي احترف تزوير (شهادات دراسية - عقود زواج - شهادات رخص قيادة) وتقديمها للجهات المختصة".وأوضح البيان أن تزوير عقود الزواج الغرض منها، نقل إقامتهم من عامل منزلي إلى التحاق بعائل، ومن ثم يتمكن من تحويل الإقامة إلى إحدى الشركات.وتابع البيان: "بينما الشهادات الدراسية الغرض منها، استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على تأشيرة دخول لدول أوروبية والتي تشترط أن يكون المتقدم حاصل على شهادة دراسية".أما رخص القيادة الغرض منها، تسهيل إجراءات الحصول على رخص القيادة في دولة الكويت والتي تتطلب تقديم شهادة رخص قيادة صادرة من دولة الشخص المتقدم بالمعاملة.ووفقا للبيان، تمت إحالة المتهمين إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الفلبين, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الفلبين, الأخبار

ضبط عصابة من 33 شخصا وافدا تزور عقود زواج وشهادات دراسية في الكويت

08:56 GMT 08.07.2023
© Sputnik . Pavel Gerasimov /  / الانتقال إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© Sputnik . Pavel Gerasimov /
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أعلنت السلطات الكويتية، عن ضبط عصابة مكونة من 33 شخصا من جنسية أجنبية يقومون بتزوير وثائق ومستندات رسمية.
وذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان، يوم الجمعة، أنها "تمكنت من ضبط 33 شخصاً من الجنسية الفلبينية يقومون بتزوير المستندات الرسمية للوافدين الفلبينيين".
وأضاف أن "التشكيل العصابي احترف تزوير (شهادات دراسية - عقود زواج - شهادات رخص قيادة) وتقديمها للجهات المختصة".
وأوضح البيان أن تزوير عقود الزواج الغرض منها، نقل إقامتهم من عامل منزلي إلى التحاق بعائل، ومن ثم يتمكن من تحويل الإقامة إلى إحدى الشركات.
وتابع البيان: "بينما الشهادات الدراسية الغرض منها، استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على تأشيرة دخول لدول أوروبية والتي تشترط أن يكون المتقدم حاصل على شهادة دراسية".
أما رخص القيادة الغرض منها، تسهيل إجراءات الحصول على رخص القيادة في دولة الكويت والتي تتطلب تقديم شهادة رخص قيادة صادرة من دولة الشخص المتقدم بالمعاملة.
ووفقا للبيان، تمت إحالة المتهمين إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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