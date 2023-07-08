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https://sputnikarabic.ae/20230708/فريق-إسرائيلي-يصل-إلى-السعودية-للمشاركة-في-بطولة-فيفا-للألعاب-الإلكترونية-1078863092.html
فريق إسرائيلي يصل إلى السعودية للمشاركة في بطولة "فيفا" للألعاب الإلكترونية
فريق إسرائيلي يصل إلى السعودية للمشاركة في بطولة "فيفا" للألعاب الإلكترونية
وصل فريق إسرائيلي إلى العاصمة السعودية، اليوم السبت، للمشاركة في بطولة "فيفا" للألعاب الإلكترونية، المقرر أن تستضيفها الرياض، في الفترة بين 6 إلى 19 يوليو/... 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T14:23+0000
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وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن منتخب فيفا الإسرائيلي وصل للرياض بجوازات سفر إسرائيلية للمشاركة في نهائيات البطولة التي تقام لأول مرة في السعودية.وأوضحت أن الحديث يدور عن 3 لاعبين إسرائيليين إضافة إلى مدربهم وصلوا الرياض قادمين من الإمارات للمشاركة في البطولة.وقال روعي كايس، محرر الشؤون العربية في القناة، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سبق وطالب السعودية بالسماح للمنتخب الإسرائيلي بالمشاركة في البطولة في الرياض.وأضاف أن السعودية ردت برسالة أكدت فيها أنه بامكان جميع الفرق المتأهلة المشاركة دون التطرق لإسرائيل على وجه التحديد.ولفت إلى أنه لم يكن هناك اتصال مباشر بين الاتحاد السعودي ونظيره في إسرائيل، لكن التنسيق تم من خلال فيفا.وقال إن مهمة تأمين المنتخب الإسرائيلي في الرياض ستقع على عاتق قوات الأمن السعودية إلى جانب قوات خاصة غير إسرائيلية.وأكد كايس أن اللاعبين الإسرائيليين لا يعتزمون إخفاء رموزهم الإسرائيلية خلال البطولة، لكن طلب منهم عدم القيام بذلك لدى تجولهم في الشوارع السعودية.وفي أكثر من مناسبة، تحدث مسؤولون إسرائيليون بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أخيرا، عن قرب تطبيع العلاقات مع السعودية برعاية أمريكية، لكن الرياض كثيرا ما أكدت أن ذلك مرهون بالتوصل لاتفاق لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20230609/نتنياهو-التطبيع-مع-السعودية-سيرسم-الطريق-لإنهاء-الصراع-العربي-الإسرائيلي-1077948353.html
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أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, منوعات, رياضة
أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, منوعات, رياضة

فريق إسرائيلي يصل إلى السعودية للمشاركة في بطولة "فيفا" للألعاب الإلكترونية

14:23 GMT 08.07.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEمطار الملك خالد الدولي - الرياض
مطار الملك خالد الدولي - الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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وصل فريق إسرائيلي إلى العاصمة السعودية، اليوم السبت، للمشاركة في بطولة "فيفا" للألعاب الإلكترونية، المقرر أن تستضيفها الرياض، في الفترة بين 6 إلى 19 يوليو/ تموز الجاري، بمجموع جوائز يبلغ 3 ملايين دولار.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن منتخب فيفا الإسرائيلي وصل للرياض بجوازات سفر إسرائيلية للمشاركة في نهائيات البطولة التي تقام لأول مرة في السعودية.
وأوضحت أن الحديث يدور عن 3 لاعبين إسرائيليين إضافة إلى مدربهم وصلوا الرياض قادمين من الإمارات للمشاركة في البطولة.
وقال روعي كايس، محرر الشؤون العربية في القناة، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سبق وطالب السعودية بالسماح للمنتخب الإسرائيلي بالمشاركة في البطولة في الرياض.
وأضاف أن السعودية ردت برسالة أكدت فيها أنه بامكان جميع الفرق المتأهلة المشاركة دون التطرق لإسرائيل على وجه التحديد.
ولفت إلى أنه لم يكن هناك اتصال مباشر بين الاتحاد السعودي ونظيره في إسرائيل، لكن التنسيق تم من خلال فيفا.
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وقال إن مهمة تأمين المنتخب الإسرائيلي في الرياض ستقع على عاتق قوات الأمن السعودية إلى جانب قوات خاصة غير إسرائيلية.
وأكد كايس أن اللاعبين الإسرائيليين لا يعتزمون إخفاء رموزهم الإسرائيلية خلال البطولة، لكن طلب منهم عدم القيام بذلك لدى تجولهم في الشوارع السعودية.
وفي أكثر من مناسبة، تحدث مسؤولون إسرائيليون بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أخيرا، عن قرب تطبيع العلاقات مع السعودية برعاية أمريكية، لكن الرياض كثيرا ما أكدت أن ذلك مرهون بالتوصل لاتفاق لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
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