https://sputnikarabic.ae/20230708/قطر-تفتتح-قرى-سكنية-لإيواء-النازحين-في-الشمال-السوري-1078870661.html
قطر تفتتح قرى سكنية لإيواء النازحين في الشمال السوري
قطر تفتتح قرى سكنية لإيواء النازحين في الشمال السوري
افتتح الهلال الأحمر القطري، اليوم السبت، قرى سكنية لإيواء النازحين وعددا من المشاريع الإنسانية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لصالح الأسر السورية النازحة في... 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T19:51+0000
2023-07-08T19:51+0000
2023-07-08T19:51+0000
أخبار سوريا اليوم
قطر
أخبار قطر اليوم
العالم العربي
الأخبار
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/18/1054510756_0:141:3141:1907_1920x0_80_0_0_33fa64e873a7d044725665f3f02a165e.jpg
وأكدت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم السبت، أن الهلال الأحمر القطري بدأ أنشطته بافتتاح قرية النصر الخيرية بالتعاون مع نظيره الهلال التركي، خلال زيارة لريف حلب في الشمال السوري، وذلك من أجل إيواء 80 أسرة سورية نازحة في منطقة جرابلس.وتأتي قرية "روافد الخير" كثاني القرى السكنية التي افتتحتها قطر في منطقة إعزاز، وتم تسليم الشقق السكنية للأسر المستفيدة من هذا المشروع الإنساني.ونقلت الوكالة عن فيصل العمادي، الأمين العام بالوكالة للهلال الأحمر القطري، إنه "بهمة أهل الخير في قطر، نفتتح قرية النصر السكنية في منطقة جرابلس شمالي سوريا، للمساهمة في تأمين مأوى كريم لأهلنا في المخيمات وتخفيف معاناتهم".وأشار العمادي إلى أن القرى السكنية التي ينفذها الهلال الأحمر القطري يبلغ عددها 5 قرى وتضم نحو 1500 منزل، ستسلم لمستحقيها خلال العام الجاري، مضيفا أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية جديدة للمنظمات الإنسانية العاملة في مجال الإيواء، بغرض التحول إلى بناء المنازل المستدامة.ويشار إلى أن الهلال الأحمر القطري قد وقّع في السادس والعشرين من شهر يوليو/ تموز من العام الماضي، اتفاقية تعاون مع هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا (أفاد) لبناء قرية سكنية لإيواء 5 آلاف نازح سوري في منطقة الباب في محافظة حلب السورية.وذكر الهلال الأحمر القطري، عبر حسابه على "تويتر"، أن ميزانية القرية السكنية تبلغ 3.318.291 دولارا أمريكيا، ويتضمن المشروع بناء 1000 وحدة سكنية ومسجد و24 متجرا صغيرا ومستوصف طبي ومدرسة ابتدائية، مع تزويد المشـروع بشبكة داخلية لمياه الشرب والصرف الصحي وخزان مياه مرتفع بسعة 100 متر مكعب.وقع الاتفاقية من الجانب القطري السفير علي بن حسن الحمادي، أمين عام الهلال الأحمر القطري، ومن الجانب التركي يونس سيزر، رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا.وأضاف أن "التعاون يجسد الأهداف الإنسانية المشتركة التي يسعى لها الجانبان، تحت مظلة المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر".
https://sputnikarabic.ae/20220729/مشروع-قطري-تركي-لبناء-قرية-للنازحين-شمالي-سوريا-لإيواء-5-آلاف-شخص-1065742154.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/18/1054510756_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_d6b48bc9c969fbdd8fa5134fa3b78a41.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار تركيا اليوم
قطر تفتتح قرى سكنية لإيواء النازحين في الشمال السوري
تابعنا عبر
افتتح الهلال الأحمر القطري، اليوم السبت، قرى سكنية لإيواء النازحين وعددا من المشاريع الإنسانية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لصالح الأسر السورية النازحة في الشمال السوري.
وأكدت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم السبت، أن الهلال الأحمر القطري بدأ أنشطته بافتتاح قرية النصر الخيرية بالتعاون مع نظيره الهلال التركي، خلال زيارة لريف حلب في الشمال السوري، وذلك من أجل إيواء 80 أسرة سورية نازحة في منطقة جرابلس.
وتأتي قرية "روافد الخير" كثاني القرى السكنية التي افتتحتها قطر في منطقة إعزاز، وتم تسليم الشقق السكنية للأسر المستفيدة من هذا المشروع الإنساني.
ونقلت الوكالة عن فيصل العمادي، الأمين العام بالوكالة للهلال الأحمر القطري
، إنه "بهمة أهل الخير في قطر، نفتتح قرية النصر السكنية في منطقة جرابلس شمالي سوريا، للمساهمة في تأمين مأوى كريم لأهلنا في المخيمات وتخفيف معاناتهم".
وأشار العمادي إلى أن القرى السكنية التي ينفذها الهلال الأحمر القطري يبلغ عددها 5 قرى وتضم نحو 1500 منزل، ستسلم لمستحقيها خلال العام الجاري، مضيفا أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية جديدة للمنظمات الإنسانية العاملة في مجال الإيواء، بغرض التحول إلى بناء المنازل المستدامة.
ويشار إلى أن الهلال الأحمر القطري قد وقّع في السادس والعشرين من شهر يوليو/ تموز من العام الماضي، اتفاقية تعاون مع هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا (أفاد) لبناء قرية سكنية لإيواء 5 آلاف نازح سوري في منطقة الباب في محافظة حلب السورية.
وذكر الهلال الأحمر القطري، عبر حسابه على "تويتر"، أن ميزانية القرية السكنية تبلغ 3.318.291 دولارا أمريكيا، ويتضمن المشروع بناء 1000 وحدة سكنية ومسجد و24 متجرا صغيرا ومستوصف طبي ومدرسة ابتدائية، مع تزويد المشـروع بشبكة داخلية لمياه الشرب والصرف الصحي وخزان مياه مرتفع بسعة 100 متر مكعب.
وقع الاتفاقية من الجانب القطري السفير علي بن حسن الحمادي، أمين عام الهلال الأحمر القطري، ومن الجانب التركي يونس سيزر، رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا
.
وحول الاتفاقية، قال الحمادي: "نحن في الهلال الأحمر القطري سعداء للغاية باستمرار التعاون القائم مع هيئة "أفاد"، وهو تعاون يعكس عمق علاقات الأخوة والصداقة بين البلدين".
وأضاف أن "التعاون يجسد الأهداف الإنسانية المشتركة التي يسعى لها الجانبان، تحت مظلة المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر".