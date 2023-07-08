https://sputnikarabic.ae/20230708/قطر-تفتتح-قرى-سكنية-لإيواء-النازحين-في-الشمال-السوري-1078870661.html

قطر تفتتح قرى سكنية لإيواء النازحين في الشمال السوري

قطر تفتتح قرى سكنية لإيواء النازحين في الشمال السوري

افتتح الهلال الأحمر القطري، اليوم السبت، قرى سكنية لإيواء النازحين وعددا من المشاريع الإنسانية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لصالح الأسر السورية النازحة في... 08.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-08T19:51+0000

2023-07-08T19:51+0000

2023-07-08T19:51+0000

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وأكدت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم السبت، أن الهلال الأحمر القطري بدأ أنشطته بافتتاح قرية النصر الخيرية بالتعاون مع نظيره الهلال التركي، خلال زيارة لريف حلب في الشمال السوري، وذلك من أجل إيواء 80 أسرة سورية نازحة في منطقة جرابلس.وتأتي قرية "روافد الخير" كثاني القرى السكنية التي افتتحتها قطر في منطقة إعزاز، وتم تسليم الشقق السكنية للأسر المستفيدة من هذا المشروع الإنساني.ونقلت الوكالة عن فيصل العمادي، الأمين العام بالوكالة للهلال الأحمر القطري، إنه "بهمة أهل الخير في قطر، نفتتح قرية النصر السكنية في منطقة جرابلس شمالي سوريا، للمساهمة في تأمين مأوى كريم لأهلنا في المخيمات وتخفيف معاناتهم".وأشار العمادي إلى أن القرى السكنية التي ينفذها الهلال الأحمر القطري يبلغ عددها 5 قرى وتضم نحو 1500 منزل، ستسلم لمستحقيها خلال العام الجاري، مضيفا أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية جديدة للمنظمات الإنسانية العاملة في مجال الإيواء، بغرض التحول إلى بناء المنازل المستدامة.ويشار إلى أن الهلال الأحمر القطري قد وقّع في السادس والعشرين من شهر يوليو/ تموز من العام الماضي، اتفاقية تعاون مع هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا (أفاد) لبناء قرية سكنية لإيواء 5 آلاف نازح سوري في منطقة الباب في محافظة حلب السورية.وذكر الهلال الأحمر القطري، عبر حسابه على "تويتر"، أن ميزانية القرية السكنية تبلغ 3.318.291 دولارا أمريكيا، ويتضمن المشروع بناء 1000 وحدة سكنية ومسجد و24 متجرا صغيرا ومستوصف طبي ومدرسة ابتدائية، مع تزويد المشـروع بشبكة داخلية لمياه الشرب والصرف الصحي وخزان مياه مرتفع بسعة 100 متر مكعب.وقع الاتفاقية من الجانب القطري السفير علي بن حسن الحمادي، أمين عام الهلال الأحمر القطري، ومن الجانب التركي يونس سيزر، رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا.وأضاف أن "التعاون يجسد الأهداف الإنسانية المشتركة التي يسعى لها الجانبان، تحت مظلة المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر".

https://sputnikarabic.ae/20220729/مشروع-قطري-تركي-لبناء-قرية-للنازحين-شمالي-سوريا-لإيواء-5-آلاف-شخص-1065742154.html

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