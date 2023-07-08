عربي
https://sputnikarabic.ae/20230708/قطر-تفتتح-قرى-سكنية-لإيواء-النازحين-في-الشمال-السوري-1078870661.html
قطر تفتتح قرى سكنية لإيواء النازحين في الشمال السوري
قطر تفتتح قرى سكنية لإيواء النازحين في الشمال السوري
افتتح الهلال الأحمر القطري، اليوم السبت، قرى سكنية لإيواء النازحين وعددا من المشاريع الإنسانية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لصالح الأسر السورية النازحة في... 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T19:51+0000
2023-07-08T19:51+0000
أخبار سوريا اليوم
قطر
أخبار قطر اليوم
العالم العربي
الأخبار
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/18/1054510756_0:141:3141:1907_1920x0_80_0_0_33fa64e873a7d044725665f3f02a165e.jpg
وأكدت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم السبت، أن الهلال الأحمر القطري بدأ أنشطته بافتتاح قرية النصر الخيرية بالتعاون مع نظيره الهلال التركي، خلال زيارة لريف حلب في الشمال السوري، وذلك من أجل إيواء 80 أسرة سورية نازحة في منطقة جرابلس.وتأتي قرية "روافد الخير" كثاني القرى السكنية التي افتتحتها قطر في منطقة إعزاز، وتم تسليم الشقق السكنية للأسر المستفيدة من هذا المشروع الإنساني.ونقلت الوكالة عن فيصل العمادي، الأمين العام بالوكالة للهلال الأحمر القطري، إنه "بهمة أهل الخير في قطر، نفتتح قرية النصر السكنية في منطقة جرابلس شمالي سوريا، للمساهمة في تأمين مأوى كريم لأهلنا في المخيمات وتخفيف معاناتهم".وأشار العمادي إلى أن القرى السكنية التي ينفذها الهلال الأحمر القطري يبلغ عددها 5 قرى وتضم نحو 1500 منزل، ستسلم لمستحقيها خلال العام الجاري، مضيفا أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية جديدة للمنظمات الإنسانية العاملة في مجال الإيواء، بغرض التحول إلى بناء المنازل المستدامة.ويشار إلى أن الهلال الأحمر القطري قد وقّع في السادس والعشرين من شهر يوليو/ تموز من العام الماضي، اتفاقية تعاون مع هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا (أفاد) لبناء قرية سكنية لإيواء 5 آلاف نازح سوري في منطقة الباب في محافظة حلب السورية.وذكر الهلال الأحمر القطري، عبر حسابه على "تويتر"، أن ميزانية القرية السكنية تبلغ 3.318.291 دولارا أمريكيا، ويتضمن المشروع بناء 1000 وحدة سكنية ومسجد و24 متجرا صغيرا ومستوصف طبي ومدرسة ابتدائية، مع تزويد المشـروع بشبكة داخلية لمياه الشرب والصرف الصحي وخزان مياه مرتفع بسعة 100 متر مكعب.وقع الاتفاقية من الجانب القطري السفير علي بن حسن الحمادي، أمين عام الهلال الأحمر القطري، ومن الجانب التركي يونس سيزر، رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا.وأضاف أن "التعاون يجسد الأهداف الإنسانية المشتركة التي يسعى لها الجانبان، تحت مظلة المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر".
https://sputnikarabic.ae/20220729/مشروع-قطري-تركي-لبناء-قرية-للنازحين-شمالي-سوريا-لإيواء-5-آلاف-شخص-1065742154.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/18/1054510756_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_d6b48bc9c969fbdd8fa5134fa3b78a41.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار تركيا اليوم

قطر تفتتح قرى سكنية لإيواء النازحين في الشمال السوري

19:51 GMT 08.07.2023
© AFP 2023 / Aaaref Watad أطفال يحضرون فصلًا في فصول دراسية مؤقتة في مخيم للنازحين من قرية كيلي، بالقرب من باب الهوى على الحدود مع تركيا، في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، 20 ديسمبر 2021.
أطفال يحضرون فصلًا في فصول دراسية مؤقتة في مخيم للنازحين من قرية كيلي، بالقرب من باب الهوى على الحدود مع تركيا، في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، 20 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© AFP 2023 / Aaaref Watad
تابعنا عبرTelegramNabd
افتتح الهلال الأحمر القطري، اليوم السبت، قرى سكنية لإيواء النازحين وعددا من المشاريع الإنسانية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لصالح الأسر السورية النازحة في الشمال السوري.
وأكدت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم السبت، أن الهلال الأحمر القطري بدأ أنشطته بافتتاح قرية النصر الخيرية بالتعاون مع نظيره الهلال التركي، خلال زيارة لريف حلب في الشمال السوري، وذلك من أجل إيواء 80 أسرة سورية نازحة في منطقة جرابلس.
وتأتي قرية "روافد الخير" كثاني القرى السكنية التي افتتحتها قطر في منطقة إعزاز، وتم تسليم الشقق السكنية للأسر المستفيدة من هذا المشروع الإنساني.
ونقلت الوكالة عن فيصل العمادي، الأمين العام بالوكالة للهلال الأحمر القطري، إنه "بهمة أهل الخير في قطر، نفتتح قرية النصر السكنية في منطقة جرابلس شمالي سوريا، للمساهمة في تأمين مأوى كريم لأهلنا في المخيمات وتخفيف معاناتهم".
وأشار العمادي إلى أن القرى السكنية التي ينفذها الهلال الأحمر القطري يبلغ عددها 5 قرى وتضم نحو 1500 منزل، ستسلم لمستحقيها خلال العام الجاري، مضيفا أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية جديدة للمنظمات الإنسانية العاملة في مجال الإيواء، بغرض التحول إلى بناء المنازل المستدامة.
ويشار إلى أن الهلال الأحمر القطري قد وقّع في السادس والعشرين من شهر يوليو/ تموز من العام الماضي، اتفاقية تعاون مع هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا (أفاد) لبناء قرية سكنية لإيواء 5 آلاف نازح سوري في منطقة الباب في محافظة حلب السورية.
أطفال سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
مشروع قطري تركي لبناء قرية للنازحين شمالي سوريا لإيواء 5 آلاف شخص
29 يوليو 2022, 13:51 GMT
وذكر الهلال الأحمر القطري، عبر حسابه على "تويتر"، أن ميزانية القرية السكنية تبلغ 3.318.291 دولارا أمريكيا، ويتضمن المشروع بناء 1000 وحدة سكنية ومسجد و24 متجرا صغيرا ومستوصف طبي ومدرسة ابتدائية، مع تزويد المشـروع بشبكة داخلية لمياه الشرب والصرف الصحي وخزان مياه مرتفع بسعة 100 متر مكعب.
وقع الاتفاقية من الجانب القطري السفير علي بن حسن الحمادي، أمين عام الهلال الأحمر القطري، ومن الجانب التركي يونس سيزر، رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا.
وحول الاتفاقية، قال الحمادي: "نحن في الهلال الأحمر القطري سعداء للغاية باستمرار التعاون القائم مع هيئة "أفاد"، وهو تعاون يعكس عمق علاقات الأخوة والصداقة بين البلدين".
وأضاف أن "التعاون يجسد الأهداف الإنسانية المشتركة التي يسعى لها الجانبان، تحت مظلة المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:26 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 08:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала