https://sputnikarabic.ae/20230624/قطر-تسلم-الدفعة-الأخيرة-من-المنازل-المتنقلة-لمتضرري-زلزال-تركيا-وسوريا-1078456926.html

قطر تسلم الدفعة الأخيرة من "المنازل المتنقلة" لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

قطر تسلم الدفعة الأخيرة من "المنازل المتنقلة" لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

سلم صندوق قطر للتنمية، اليوم السبت، الدفعة الأخيرة من المنازل المتنقلة لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا. 24.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-24T15:50+0000

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وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم السبت، بأن المنازل المتنقلة قد وصلت إلى ولاية هاتاي التركية، وتأتي في إطار الجهود القطرية للاستجابة لتبعات الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من شهر فبراير/شباط الماضي.وأكد صندوق قطر للتنمية أنه "نقل خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت الزلزال في شهر فبراير، حوالي 10000 منزل مؤثث بالكامل، ويضم كافة المرافق التي تكفل سبل العيش الكريم، الخاصة بإيواء المتضررين في 15 مدينة وقرية جنوب شرقي تركيا".ويشار إلى أن صندوق قطر للتنمية قد أرسل مساعدات إغاثية عاجلة إلى كل من تركيا وسوريا، تضمنت مواد غذائية ومستشفيات ميدانية ومستلزمات طبية وخيام للإيواء.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 فبراير الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، يصل زهاء 23 مليون شخص.وتسبب الزلزال في البلدين، بتعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، بما في ذلك المدارس، ومرافق الرعاية الصحية، والبنية التحتية العامة الأخرى.

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