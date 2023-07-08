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https://sputnikarabic.ae/20230708/كينيدي-بايدن-يكذب-بشأن-ما-يحدث-في-أوكرانيا-1078850905.html
كينيدي: بايدن يكذب بشأن ما يحدث في أوكرانيا
كينيدي: بايدن يكذب بشأن ما يحدث في أوكرانيا
صرح المرشح لمنصب الرئيس الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن "يبيع" العالم معلومات كاذبة عن أوكرانيا، ويخفي الواقع الحقيقي للأمور. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T08:25+0000
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وقال المرشح الرئاسي الأمريكي: "كل ما يقوله (بايدن) عن أوكرانيا كذب".وأضاف كينيدي جونيور، في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب"، أنه "سيبدأ على الفور محادثات سلام بين موسكو وكييف إذا تولى الرئاسة".وفي وقت سابق، أعلن مرشح الرئاسة الأمريكي، روبرت كينيدي الابن، معارضته تسليم ذخائر عنقودية لأوكرانيا ويرى في قرار الإدارة الأمريكية استمرار "سياسة تصعيد لا مسؤولة" في أوكرانيا.وروبرت كينيدي الابن هو ابن أخ الرئيس الأمريكي الـ35 جون كينيدي، وهو يتنافس مع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي.
https://sputnikarabic.ae/20230708/كيم-دوتكوم-زيلينسكي-أيامه-معدودة-وأوكرانيا-ضحية-أمريكية-أخرى-1078848747.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

كينيدي: بايدن يكذب بشأن ما يحدث في أوكرانيا

08:25 GMT 08.07.2023
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© Sputnik . Стрингер
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صرح المرشح لمنصب الرئيس الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن "يبيع" العالم معلومات كاذبة عن أوكرانيا، ويخفي الواقع الحقيقي للأمور.
وقال المرشح الرئاسي الأمريكي: "كل ما يقوله (بايدن) عن أوكرانيا كذب".
وأضاف كينيدي جونيور، في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب"، أنه "سيبدأ على الفور محادثات سلام بين موسكو وكييف إذا تولى الرئاسة".

وتابع: "روسيا حاولت مرات عديدة تجنب الصراع" وتذكر كيف أصبح زيلينسكي رئيسًا لأوكرانيا في عام 2019، على وجه التحديد بعد الوعد بتوقيع اتفاقيات مينسك.

زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كيم دوتكوم: زيلينسكي أيامه معدودة وأوكرانيا ضحية أمريكية أخرى
07:03 GMT
وفي وقت سابق، أعلن مرشح الرئاسة الأمريكي، روبرت كينيدي الابن، معارضته تسليم ذخائر عنقودية لأوكرانيا ويرى في قرار الإدارة الأمريكية استمرار "سياسة تصعيد لا مسؤولة" في أوكرانيا.
وروبرت كينيدي الابن هو ابن أخ الرئيس الأمريكي الـ35 جون كينيدي، وهو يتنافس مع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي.
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