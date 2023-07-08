https://sputnikarabic.ae/20230708/مركز-المصالحة-الروسي-تسجيل-9-حالات-انتهاك-من-قبل-التحالف-الأمريكي-في-سوريا-1078871060.html
مركز المصالحة الروسي: تسجيل 9 حالات انتهاك من قبل "التحالف" الأمريكي في سوريا
مركز المصالحة الروسي: تسجيل 9 حالات انتهاك من قبل "التحالف" الأمريكي في سوريا
كشف العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عن 9 حالات انتهاك من قبل التحالف الأمريكي في منطقة مغلقة الأجواء... 08.07.2023, سبوتنيك عربي
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وقال غورينوف للصحفيين: "الجانب الروسي يلفت الانتباه إلى الظهور المستمر للطائرات دون طيار التابعة للتحالف في المجال الجوي المغلق اتصالًا بالتدريبات الروسية السورية المشتركة".وأضاف: "خلال اليوم الماضي، سُجلت 9 حالات انتهاك من جانب طائرات مسيرة تابعة للتحالف في المنطقة المغلقة".وتابع: "تم تسجيل 6 رحلات جوية غير متضاربة من طائرتين من طراز "تايفون"، وطائرتين من طراز "رافال"، وطائرتين من طراز "إف-16" للتحالف".وأشار إلى أنه تم تسجيل ثلاث قذائف في منطقة خفض التصعيد في إدلب، خلال اليوم الماضي، واحدة في محافظة إدلب واثنتان في محافظة اللاذقية.
https://sputnikarabic.ae/20230708/الجيش-الأمريكي-ومسلحون-موالون-له-يتحشدون-على-خطوط-التماس-مع-الجيش-السوري-شرقي-البلاد-1078869895.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
مركز المصالحة الروسي: تسجيل 9 حالات انتهاك من قبل "التحالف" الأمريكي في سوريا
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كشف العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عن 9 حالات انتهاك من قبل التحالف الأمريكي في منطقة مغلقة الأجواء بسبب إجراء تدريبات عسكرية روسية سورية مشتركة.
وقال غورينوف للصحفيين: "الجانب الروسي يلفت الانتباه إلى الظهور المستمر للطائرات دون طيار التابعة للتحالف في المجال الجوي المغلق اتصالًا بالتدريبات الروسية السورية المشتركة".
وأضاف: "خلال اليوم الماضي، سُجلت 9 حالات انتهاك من جانب طائرات مسيرة تابعة للتحالف في المنطقة المغلقة".
وتابع: "تم تسجيل 6 رحلات جوية غير متضاربة من طائرتين من طراز "تايفون"، وطائرتين من طراز "رافال"، وطائرتين من طراز "إف-16" للتحالف".
وأشار إلى أنه تم تسجيل ثلاث قذائف في منطقة خفض التصعيد في إدلب، خلال اليوم الماضي، واحدة في محافظة إدلب واثنتان في محافظة اللاذقية.