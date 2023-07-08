https://sputnikarabic.ae/20230708/ممثل-الاتحاد-الأوروبي-العملية-الإسرائيلية-في-جنين-انتهاك-للقانون-الدولي-1078858500.html
ممثل الاتحاد الأوروبي: العملية الإسرائيلية في جنين انتهاك للقانون الدولي
ممثل الاتحاد الأوروبي: العملية الإسرائيلية في جنين انتهاك للقانون الدولي
قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين "انتهاك للقانون الدولي". 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T13:35+0000
2023-07-08T13:35+0000
2023-07-08T13:35+0000
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جاء ذلك خلال جولة أجراها رفقة 30 دبلوماسيا أجنبيا، في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، اليوم السبت، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وقال بورغسدورف إن "الهجوم العسكري على مخيم جنين كان مؤلمًا. ما حدث هو انتهاك للقانون الدولي".وذكر المسؤول الأوروبي أن عشرات المنازل تضررت في المخيم، ودُمرت البنى التحتية للصرف الصحي ومياه الشرب، نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية.ودعا بورغسدورف إلى الضغط على إسرائيل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.والاثنين الماضي، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية مفاجئة في مدينة جنين ومخيمها، استخدمت خلالها مروحيات حربية وطائرات من دون طيار ودبابات وقوات برية خاصة.وخلفت العملية دمارا واسعا، حيث تم تسوية شوارع مخيم جنين المكتظ بالسكان بالأرض وتدمير البنى التحتية على يد الجرافات العسكرية، كما قتلت القوات الإسرائيلية 12 فلسطينيا واعتقلت 300 آخرين، فيما قُتل جندي إسرائيلي وأصيب آخر خلال العملية نفسها.وأعلنت الجزائر تقديم 30 مليون دولار لإعادة إعمار مخيم جنين، فيما أعلنت الإمارات العربية المحتدة تقديم 15 مليونا لذات الغرض.
https://sputnikarabic.ae/20230707/15-مليون-دولار-دعم-من-الإمارات-لجنين-هل-يتحمل-الخليج-فاتورة-إعادة-إعمار-فلسطين؟-1078840880.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار الاتحاد الأوروبي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار الاتحاد الأوروبي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
ممثل الاتحاد الأوروبي: العملية الإسرائيلية في جنين انتهاك للقانون الدولي
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قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين "انتهاك للقانون الدولي".
جاء ذلك خلال جولة أجراها رفقة 30 دبلوماسيا أجنبيا، في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، اليوم السبت، وفق صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وقال بورغسدورف إن "الهجوم العسكري على مخيم جنين
كان مؤلمًا. ما حدث هو انتهاك للقانون الدولي".
وذكر المسؤول الأوروبي أن عشرات المنازل تضررت في المخيم، ودُمرت البنى التحتية للصرف الصحي ومياه الشرب، نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية.
ودعا بورغسدورف إلى الضغط على إسرائيل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
والاثنين الماضي، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية
مفاجئة في مدينة جنين ومخيمها، استخدمت خلالها مروحيات حربية وطائرات من دون طيار ودبابات وقوات برية خاصة.
وخلفت العملية دمارا واسعا، حيث تم تسوية شوارع مخيم جنين المكتظ بالسكان بالأرض وتدمير البنى التحتية على يد الجرافات العسكرية، كما قتلت القوات الإسرائيلية 12 فلسطينيا واعتقلت 300 آخرين، فيما قُتل جندي إسرائيلي وأصيب آخر خلال العملية نفسها.
وأعلنت الجزائر
تقديم 30 مليون دولار لإعادة إعمار مخيم جنين، فيما أعلنت الإمارات العربية المحتدة تقديم 15 مليونا لذات الغرض.