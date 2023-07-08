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https://sputnikarabic.ae/20230708/منتخب-المغرب-يحقق-أمم-أفريقيا-تحت-23-سنة-للمرة-الأولى-في-تاريخه-بفوزه-على-مصر-فيديو-1078872585.html
منتخب المغرب يحقق أمم أفريقيا تحت 23 سنة للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على مصر.. فيديو
منتخب المغرب يحقق أمم أفريقيا تحت 23 سنة للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على مصر.. فيديو
توج المنتخب المغربي تحت 23 سنة بلقب كأس أمم أفريقيا، عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T23:31+0000
2023-07-08T23:31+0000
نادي الفيديو
منتخب المغرب لكرة القدم
منتخب مصر الوطني
كأس أفريقيا
رياضة
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أقيمت المباراة، مساء اليوم السبت، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، لحساب نهائي البطولة.سجل هدفي المنتخب المغربي يانيس بكراوي (ق 37)، وأسامة ترغلين (ق 104)، فيما وقع هدف المنتخب المصري محمود صابر (ق 10).وفاز المنتخب المغربي بأول لقب له في هذه المنافسة، حيث توج به المنتخب المصري في النسخة السابقة.وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024، فيما يشارك صاحب المركز الرابع في مباراة الملحق الإفريقي الآسيوي.
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نادي الفيديو, منتخب المغرب لكرة القدم, منتخب مصر الوطني, كأس أفريقيا, رياضة
نادي الفيديو, منتخب المغرب لكرة القدم, منتخب مصر الوطني, كأس أفريقيا, رياضة

منتخب المغرب يحقق أمم أفريقيا تحت 23 سنة للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على مصر.. فيديو

23:31 GMT 08.07.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO / جماهير المغرب
جماهير المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO /
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توج المنتخب المغربي تحت 23 سنة بلقب كأس أمم أفريقيا، عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد.
أقيمت المباراة، مساء اليوم السبت، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، لحساب نهائي البطولة.
سجل هدفي المنتخب المغربي يانيس بكراوي (ق 37)، وأسامة ترغلين (ق 104)، فيما وقع هدف المنتخب المصري محمود صابر (ق 10).
وفاز المنتخب المغربي بأول لقب له في هذه المنافسة، حيث توج به المنتخب المصري في النسخة السابقة.
وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024، فيما يشارك صاحب المركز الرابع في مباراة الملحق الإفريقي الآسيوي.
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