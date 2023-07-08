https://sputnikarabic.ae/20230708/وزير-الخارجية-التركي-ونظيره-الأمريكي-يناقشان-هاتفيا-الوضع-في-أوكرانيا--1078869534.html

وزير الخارجية التركي ونظيره الأمريكي يناقشان هاتفيا الوضع في أوكرانيا

وزير الخارجية التركي ونظيره الأمريكي يناقشان هاتفيا الوضع في أوكرانيا

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال محادثة هاتفية، اليوم السبت، مستجدات الأزمة الأوكرانية. 08.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-08T18:52+0000

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وقالت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية التركية: "اليوم 8 يوليو، أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن".وأضافت: "خلال المحادثة تمت مناقشة قضايا توسيع "الناتو" والقمة المقبلة لقادة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس، وتمديد آلية الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، والأحداث الأخيرة في أوكرانيا".

https://sputnikarabic.ae/20230708/أردوغان-تركيا-لن-تسمح-لمن-يرغبون-في-إفساد-العلاقات-مع-روسيا-1078863888.html

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