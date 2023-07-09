https://sputnikarabic.ae/20230709/إعلام-ألمانيا-ستدعو-لتأجيل-انضمام-أوكرانيا-للناتو-في-قمة-فيلنيوس-1078872952.html

إعلام: ألمانيا ستدعو لتأجيل انضمام أوكرانيا للناتو في قمة فيلنيوس

إعلام: ألمانيا ستدعو لتأجيل انضمام أوكرانيا للناتو في قمة فيلنيوس

أفادت وسائل إعلام غربية، يوم السبت، عن مصدر في حلف شمال الأطلسي قوله، أن ألمانيا ستدعو في قمة الناتو المزمع عقدها في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو الجاري إلى تأجيل... 09.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-09T01:47+0000

2023-07-09T01:47+0000

2023-07-09T01:47+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر إن "برلين تتعامل بحذر مع احتمال تقديم عضوية فورية. إنها تريد أن يكون لديها عملية ووقت لتطوير الضمانات (الأمنية)، وبالتالي منع العضوية فعليا".وأضاف المصدر أن ألمانيا لا تريد من فلاديمير بوتين أن " يختبر المادة 5" من ميثاق الناتو بشأن الدفاع الجماعي والتي تنص على أن "أي هجوم أو عدوان مُسلّح ضد طرفٍ منهم (الناتو)، يعتبر عدوانًا عليهم جميعًا".كما أشار المصدر إلى أن ألمانيا ستستغل قمة فيلنيوس لحث الأعضاء الآخرين في الحلف على التركيز على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، وليس على مقترحات الانضمام إلى الناتو.وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، مشاركة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في الاجتماع الأول لمجلس أوكرانيا الناتو، الذي سيعقد على هامش قمة الناتو، كما قال إن الناتو يجب عليه أن يوافق في قمة فيلنيوس على خطة من ثلاث نقاط من شأنها أن تقرب انضمام أوكرانيا إلى الحلف.

https://sputnikarabic.ae/20230709/مسؤول-انضمام-أوكرانيا-للناتو-أمر-مستحيل-1078872730.html

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