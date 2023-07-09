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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230709/مسؤول-انضمام-أوكرانيا-للناتو-أمر-مستحيل-1078872730.html
مسؤول: انضمام أوكرانيا للناتو أمر مستحيل
مسؤول: انضمام أوكرانيا للناتو أمر مستحيل
أكدت سفيرة لاتفيا لدى ألمانيا، ألدا فاناغا، أن أوكرانيا لا يمكنها أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي في سياق الصراع المستمر. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T00:18+0000
2023-07-09T00:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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برلين - سبوتنيك. وقالت فاناغا قبيل قمة الناتو في فيلنيوس، في مقابلة مع صحيفة "أر إن دي" الألمانية نشرت أمس السبت، إن "هذه القمة ستكون تاريخية، وينبغي أن تبعث برسالة واضحة حول كيفية حماية الجانب الشرقي للناتو بشكل أفضل، كما أن هناك خطة لكيفية قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي".وتابعت السفيرة، قائلة، "الآن في ظروف الحرب، من المستحيل القبول، لكننا نناقش أيضا بشكل مكثف الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا قبل الانضمام".وستعقد قمة الناتو في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230708/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-58-مرة-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1078872225.html
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أخبار أوكرانيا, الناتو, العالم
أخبار أوكرانيا, الناتو, العالم

مسؤول: انضمام أوكرانيا للناتو أمر مستحيل

00:18 GMT 09.07.2023
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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أكدت سفيرة لاتفيا لدى ألمانيا، ألدا فاناغا، أن أوكرانيا لا يمكنها أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي في سياق الصراع المستمر.
برلين - سبوتنيك. وقالت فاناغا قبيل قمة الناتو في فيلنيوس، في مقابلة مع صحيفة "أر إن دي" الألمانية نشرت أمس السبت، إن "هذه القمة ستكون تاريخية، وينبغي أن تبعث برسالة واضحة حول كيفية حماية الجانب الشرقي للناتو بشكل أفضل، كما أن هناك خطة لكيفية قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي".
وتابعت السفيرة، قائلة، "الآن في ظروف الحرب، من المستحيل القبول، لكننا نناقش أيضا بشكل مكثف الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا قبل الانضمام".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 58 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية
أمس, 22:37 GMT
وستعقد قمة الناتو في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو الجاري.
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