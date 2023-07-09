https://sputnikarabic.ae/20230709/مسؤول-انضمام-أوكرانيا-للناتو-أمر-مستحيل-1078872730.html
مسؤول: انضمام أوكرانيا للناتو أمر مستحيل
مسؤول: انضمام أوكرانيا للناتو أمر مستحيل
أكدت سفيرة لاتفيا لدى ألمانيا، ألدا فاناغا، أن أوكرانيا لا يمكنها أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي في سياق الصراع المستمر. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T00:18+0000
2023-07-09T00:18+0000
2023-07-09T00:18+0000
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برلين - سبوتنيك. وقالت فاناغا قبيل قمة الناتو في فيلنيوس، في مقابلة مع صحيفة "أر إن دي" الألمانية نشرت أمس السبت، إن "هذه القمة ستكون تاريخية، وينبغي أن تبعث برسالة واضحة حول كيفية حماية الجانب الشرقي للناتو بشكل أفضل، كما أن هناك خطة لكيفية قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي".وتابعت السفيرة، قائلة، "الآن في ظروف الحرب، من المستحيل القبول، لكننا نناقش أيضا بشكل مكثف الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا قبل الانضمام".وستعقد قمة الناتو في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230708/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-58-مرة-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1078872225.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, الناتو, العالم
أخبار أوكرانيا, الناتو, العالم
مسؤول: انضمام أوكرانيا للناتو أمر مستحيل
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أكدت سفيرة لاتفيا لدى ألمانيا، ألدا فاناغا، أن أوكرانيا لا يمكنها أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي في سياق الصراع المستمر.
برلين - سبوتنيك. وقالت فاناغا قبيل قمة الناتو في فيلنيوس، في مقابلة مع صحيفة "أر إن دي" الألمانية نشرت أمس السبت، إن "هذه القمة ستكون تاريخية، وينبغي أن تبعث برسالة واضحة
حول كيفية حماية الجانب الشرقي للناتو بشكل أفضل، كما أن هناك خطة لكيفية قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي".
وتابعت السفيرة، قائلة، "الآن في ظروف الحرب، من المستحيل القبول، لكننا نناقش أيضا بشكل مكثف الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا قبل الانضمام".
وستعقد قمة الناتو في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو الجاري.