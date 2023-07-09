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https://sputnikarabic.ae/20230709/إعلام-عشرات-الجنود-اللبنانيين-وعناصر-حزب-الله-يتخطون-الحدود-الإسرائيلية-لبعض-الوقت-1078877656.html
إعلام: عشرات الجنود اللبنانيين وعناصر "حزب الله" يتخطون الحدود الإسرائيلية لبعض الوقت
إعلام: عشرات الجنود اللبنانيين وعناصر "حزب الله" يتخطون الحدود الإسرائيلية لبعض الوقت
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن عشرات الجنود اللبنانيين وعناصر من "حزب الله" اللبناني قد تخطوا الحدود المشتركة مع إسرائيل لبعض الوقت، يوم الأربعاء... 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T08:42+0000
2023-07-09T08:42+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن عشرات الجنود اللبنانيين بزيهم العسكري وعناصر من "حزب الله" قد تخطوا الحدود اللبنانية الإسرائيلية، يوم الأربعاء الماضي، لمدة عشرين دقيقة، ثم عادوا إلى حدودهم مرة أخرى.ووصفت الإذاعة الإسرائيلية الحادث، الذي وقع عند بلدة منارة، خلال تنفيذ الجيش الإسرائيلي بعض الأعمال الهندسية في المنطقة، بـ"الخطير"، وذلك بدعوى أن الجنود اللبنانيين كانوا مسلحين وبزيهم العسكري.وأضافت أن الجيش الإسرائيلي فضّل التصرف بحذر، وتوجه إلى التواصل مع قوات اليونيفيل الدولية التابعة للأمم المتحدة.تزداد التوترات الإسرائيلية اللبنانية على الحدود الجنوبية، وسط مخاوف من الوصول إلى حرب شاملة، وذلك بعد القصف الأخير المتبادل بينهما.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، "قصف مناطق داخل الأراضي اللبنانية"، بعد إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية، قرب قرية الغجر، والتي ازدادت حولها الخلافات.وحذرت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، السبت الماضي، من أن "تآكل قوة الردع في مواجهة "حزب الله" اللبناني يمكن أن يفضي إلى اندلاع مواجهة شاملة على الجبهة الشمالية".ونقلت قناة "مكان" الإسرائيلية، عن مصادر في "أمان"، قولها إن "إسرائيل تُكرّس الانطباع بأنها غير معنية بمواجهة مع حزب الله، بخلاف سياساتها المتبعة في الأراضي الفلسطينية، وهذا ما يعزز دافعية الحزب لمواصلة الاستفزازات، وضمن ذلك السماح بإطلاق قذيفة مدفعية من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات الشمال، فضلا عما سبق ذلك من إطلاق صواريخ".وأشارت المصادر إلى أن "أكثر مظاهر الاستفزاز صخبا التي أقدم عليها حزب الله أخيرا تمثلت في نصب خيام لعناصره داخل منطقة تعود إلى سيادة إسرائيل"، على حد تعبيرها، في إشارة إلى منطقة "مزارع شبعا".
https://sputnikarabic.ae/20230708/بعد-القصف-المتبادل-هل-تدخل-إسرائيل-في-حرب-شاملة-مع-حزب-الله-1078869299.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله, الأخبار

إعلام: عشرات الجنود اللبنانيين وعناصر "حزب الله" يتخطون الحدود الإسرائيلية لبعض الوقت

08:42 GMT 09.07.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayتدريبات عناصر "حزب الله" اللبناني، لبنان
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن عشرات الجنود اللبنانيين وعناصر من "حزب الله" اللبناني قد تخطوا الحدود المشتركة مع إسرائيل لبعض الوقت، يوم الأربعاء الماضي.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن عشرات الجنود اللبنانيين بزيهم العسكري وعناصر من "حزب الله" قد تخطوا الحدود اللبنانية الإسرائيلية، يوم الأربعاء الماضي، لمدة عشرين دقيقة، ثم عادوا إلى حدودهم مرة أخرى.
الحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
بعد القصف المتبادل... هل تدخل إسرائيل في حرب شاملة مع "حزب الله"؟
أمس, 18:51 GMT
ووصفت الإذاعة الإسرائيلية الحادث، الذي وقع عند بلدة منارة، خلال تنفيذ الجيش الإسرائيلي بعض الأعمال الهندسية في المنطقة، بـ"الخطير"، وذلك بدعوى أن الجنود اللبنانيين كانوا مسلحين وبزيهم العسكري.
وأضافت أن الجيش الإسرائيلي فضّل التصرف بحذر، وتوجه إلى التواصل مع قوات اليونيفيل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
تزداد التوترات الإسرائيلية اللبنانية على الحدود الجنوبية، وسط مخاوف من الوصول إلى حرب شاملة، وذلك بعد القصف الأخير المتبادل بينهما.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، "قصف مناطق داخل الأراضي اللبنانية"، بعد إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية، قرب قرية الغجر، والتي ازدادت حولها الخلافات.
وحذرت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، السبت الماضي، من أن "تآكل قوة الردع في مواجهة "حزب الله" اللبناني يمكن أن يفضي إلى اندلاع مواجهة شاملة على الجبهة الشمالية".
ونقلت قناة "مكان" الإسرائيلية، عن مصادر في "أمان"، قولها إن "إسرائيل تُكرّس الانطباع بأنها غير معنية بمواجهة مع حزب الله، بخلاف سياساتها المتبعة في الأراضي الفلسطينية، وهذا ما يعزز دافعية الحزب لمواصلة الاستفزازات، وضمن ذلك السماح بإطلاق قذيفة مدفعية من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات الشمال، فضلا عما سبق ذلك من إطلاق صواريخ".
وأشارت المصادر إلى أن "أكثر مظاهر الاستفزاز صخبا التي أقدم عليها حزب الله أخيرا تمثلت في نصب خيام لعناصره داخل منطقة تعود إلى سيادة إسرائيل"، على حد تعبيرها، في إشارة إلى منطقة "مزارع شبعا".
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