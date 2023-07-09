https://sputnikarabic.ae/20230709/إيران-ترد-على-مقاضاتها-أمام-المحكمة-الدولية-بسبب-إسقاط-الطائرة-الأوكرانية-عام-2020-1078895021.html
إيران ترد على مقاضاتها أمام المحكمة الدولية بسبب إسقاط الطائرة الأوكرانية عام 2020
إيران ترد على مقاضاتها أمام المحكمة الدولية بسبب إسقاط الطائرة الأوكرانية عام 2020
ردت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الأحد، على "قرار كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا، بمقاضاة إيران بشكل مشترك أمام محكمة العدل الدولية، بشأن... 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T18:48+0000
2023-07-09T18:48+0000
2023-07-09T18:48+0000
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وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إنها "تحقق في الشكاوى والإدعاءات المقدمة من حكومات كندا وأوكرانيا والسويد والمملكة المتحدة، وستتخذ التدابير المناسبة لحماية حقوقها ومصالحها الوطنية أمام محكمة العدل الدولية".واتهم اليبان الدول الأربعة "بعدم الالتزام في التفاوض مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مشيرا أن "طلب التفاوض من هذه الدول هو في الواقع ذريعة للمضي قدمًا في أهدافهم وأغراضهم السياسية".واتخذت كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا، إجراءات لمقاضاة إيران بشكل مشترك، أمام محكمة العدل الدولية، بشأن إسقاط طهران طائرة مدنية أوكرانية عام 2020.وذكرت محكمة العدل الدولية، في بيان لها، أن "كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا قدمت دعوى لمقاضاة إيران بشكل مشترك أمام محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، بخصوص الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني".وأشارت أن "كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا أكدت، في مذكرة الدعوى، أن إيران اخترقت العديد من الالتزامات بعد إسقاط طائرة مدنية، في 8 كانون الثاني/ يناير 2020".يذكر أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من طراز "بوينغ 800-737"، كانت في رحلة دولية متجهة إلى كييف، تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران، في وقت مبكر من صباح يوم 8 كانون الثاني/ يناير 2020، ما أودى بحياة 176 شخصا من جنسيات مختلفة، بينها الأوكرانية والكندية والبريطانية والسويدية.وأعلن مسؤولون عسكريون إيرانيون، آنذاك، أن طائرة الركاب الأوكرانية أُسقطت عن طريق خطأ بشري، مشيرين أن الطائرة حلقت قرب منشأة عسكرية إيرانية، واعتبرت بالخطأ "هدفا معاديا"، في الوقت الذي كان فيه التوتر محتدما بين واشنطن وطهران، في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.
https://sputnikarabic.ae/20200111/الحرس-الثوري-يعلن-تحمله-المسؤولية-كاملة-عن-تحطم-الطائرة-الأوكرانية--1044020274.html
https://sputnikarabic.ae/20210107/الحرس-الثوري-الإيراني-مغامرة-أمريكية-أسقطت-الطائرة-الأوكرانية-1047727529.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار كندا, السويد, أخبار أوكرانيا, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل قاسم سليماني, الأخبار, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار كندا, السويد, أخبار أوكرانيا, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل قاسم سليماني, الأخبار, العالم
إيران ترد على مقاضاتها أمام المحكمة الدولية بسبب إسقاط الطائرة الأوكرانية عام 2020
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ردت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الأحد، على "قرار كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا، بمقاضاة إيران بشكل مشترك أمام محكمة العدل الدولية، بشأن إسقاط طهران طائرة مدنية أوكرانية، عام 2020".
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها
، إنها "تحقق في الشكاوى والإدعاءات المقدمة من حكومات كندا وأوكرانيا والسويد والمملكة المتحدة، وستتخذ التدابير المناسبة لحماية حقوقها ومصالحها الوطنية أمام محكمة العدل الدولية".
واتهم اليبان الدول الأربعة "بعدم الالتزام في التفاوض مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مشيرا أن "طلب التفاوض من هذه الدول هو في الواقع ذريعة للمضي قدمًا في أهدافهم وأغراضهم السياسية".
واتخذت كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا، إجراءات لمقاضاة إيران بشكل مشترك
، أمام محكمة العدل الدولية، بشأن إسقاط طهران طائرة مدنية أوكرانية عام 2020.
وذكرت
محكمة العدل الدولية، في بيان لها، أن "كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا قدمت دعوى لمقاضاة إيران بشكل مشترك أمام محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، بخصوص الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني".
وأشارت أن "كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا أكدت، في مذكرة الدعوى، أن إيران اخترقت العديد من الالتزامات بعد إسقاط طائرة مدنية، في 8 كانون الثاني/ يناير 2020".
يذكر أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من طراز "بوينغ 800-737"، كانت في رحلة دولية متجهة إلى كييف، تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران، في وقت مبكر من صباح يوم 8 كانون الثاني/ يناير 2020، ما أودى بحياة 176 شخصا من جنسيات مختلفة، بينها الأوكرانية والكندية والبريطانية والسويدية.
وأعلن مسؤولون عسكريون إيرانيون، آنذاك، أن طائرة الركاب الأوكرانية أُسقطت عن طريق خطأ بشري، مشيرين أن الطائرة حلقت قرب منشأة عسكرية إيرانية، واعتبرت بالخطأ "هدفا معاديا"، في الوقت الذي كان فيه التوتر محتدما بين واشنطن وطهران، في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني
، الجنرال قاسم سليماني.