https://sputnikarabic.ae/20230709/الجيش-الأمريكي-يعود-إلى-منطقة-سورية-انسحب-منها-عام-2019-1078894789.html

الجيش الأمريكي يعود إلى منطقة سورية انسحب منها عام 2019 بعد عملية عسكرية تركية

الجيش الأمريكي يعود إلى منطقة سورية انسحب منها عام 2019 بعد عملية عسكرية تركية

تجولت دورية أمريكية لليوم الثاني على التوالي في قرية قرب الحدود السورية - التركية في ريف مدينة شرقي سوريا، انسحبت منها القوات الأمريكية قبل أربع أعوام إبان بدء... 09.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-09T18:28+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلًا عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أن القوات الأمريكية سيّرت، ظهر اليوم الأحد، دورية مؤلفة من سبع عربات عسكرية أمريكية مدرعة، برفقة وحدات مسلحة لما يسمى "الوحدات الخاصة"، التابعة لقوات "قسد" الموالية لها، في قرية سيرانه شرقي مدينة الدرباسية شمالي محافظة الحسكة.وأمس السبت، سيّرت القوات الأميركية دورية مؤلفة من ثلاث عربات عسكرية مدرعة، رفقة وحدات عسكرية خاصة من قوات "قسد"، في القرية ذاتها، وقامت الإجراءات نفسها، قبل أن تعود إلى مواقعها في قاعدتها غير الشرعية في بلدة تل بيدر، التي تبعد عن المنطقة بحدود الـ 20 كم، وذلك بالتزامن مع تحليق مروحيتين تابعتين أمريكيتين لحماية الدورية في أجواء المنطقة، بحسب المصادر.وأوضحت المصادر بأنه من خلال تجوال وتمركز القوات الأمريكية في القرية، على مدار اليومين، يتضح أنها تنوي إنشاء نقطة عسكرية في القرية، وعلى بعد 6 كم من مواقع انتشار وحدات الجيش السوري والنقطة الروسية الموجودة في مدينة الدرباسية، الواقعة بشكل فعلي تحت سيطرة "قسد".دورية روسية - سوريةفي حين قامت دورية عسكرية من الشرطة العسكرية الروسية، التي تتمركز في قاعدة مطار القامشلي شمالي الحسكة، مؤلفة من 3 عربات عسكرية برفقة عربات تابعة للجيش العربي السوري وسيارة تابعة لما يسمى "مكتب العلاقات العامة" التابعة لقوات "قسد"، اليوم الأحد، بجولة تفقدية لنقاط الجيش السوري في نفس المنطقة.وقالت مصادر محلية مطلعة لـ "سبوتنيك"، أن الدورية الروسية - السورية المشتركة توجهت إلى نقاط تابعة لوحدات حرس الحدود في الجيش العربي السوري، بدءًا من ريفي مدينة الدرباسية الغربي والشرقي وصولًا إلى بلدة أبو راسين في ريف الحسكة الشمالي على الحدود السورية - التركية، وسط تحليق مروحيتين روسيتين في الأجواء، لتفقد وتعزيز مواقع الجيش السوري وتزويدها بالمواد اللوجستية والغذائية.وتقوم الشرطة العسكرية الروسية بالتنسيق مع الجيش العربي السوري دوريات اعتيادية ودوريات جوية على طول الحدود السورية - التركية، وذلك لترسيخ حالة خفض التصعيد وتأكيد الأمن والأمان في المنطقة التي تعتبر من أخصب المناطق زراعيًا ونفطيًا.

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