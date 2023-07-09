https://sputnikarabic.ae/20230709/الرئيس-السوري-يتسلم-أوراق-اعتماد-سفير-الجزائر-لدى-سوريا-صور-1078886815.html
الرئيس السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير الجزائر لدى سوريا... صور
الرئيس السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير الجزائر لدى سوريا... صور
تسلم الرئيس السوري بشار الأسد، صباح اليوم الأحد، أوراق اعتماد كمال بوشامة، سفيرًا فوق العادة، ومفوضًا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية... 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T13:31+0000
2023-07-09T13:31+0000
2023-07-09T13:31+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
الجزائر
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وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه تم قبول أوراق اعتماد السفير الجزائري بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية، منصور عزام.في شهر أيار/ مايو الماضي، أجرى الرئيس السوري بشار الأسد، مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، بحثا خلالها مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، والعلاقات الثنائية.وتم الاتفاق بين الرئيسين على تبادل الزيارات وتحديد برامج عمل مكثفة تشمل كافة القطاعات، من أجل التعزيز المستمر للعلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين.
الجزائر
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الجزائر
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الجزائر
الرئيس السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير الجزائر لدى سوريا... صور
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تسلم الرئيس السوري بشار الأسد، صباح اليوم الأحد، أوراق اعتماد كمال بوشامة، سفيرًا فوق العادة، ومفوضًا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية السورية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه تم قبول أوراق اعتماد السفير الجزائري بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية، منصور عزام.
في شهر أيار/ مايو الماضي، أجرى الرئيس السوري بشار الأسد، مكالمة هاتفية
مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، بحثا خلالها مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، والعلاقات الثنائية.
وتم الاتفاق بين الرئيسين على تبادل الزيارات وتحديد برامج عمل مكثفة تشمل كافة القطاعات، من أجل التعزيز المستمر للعلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين.