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الرئيس السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير الجزائر لدى سوريا... صور
الرئيس السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير الجزائر لدى سوريا... صور
تسلم الرئيس السوري بشار الأسد، صباح اليوم الأحد، أوراق اعتماد كمال بوشامة، سفيرًا فوق العادة، ومفوضًا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية... 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T13:31+0000
2023-07-09T13:31+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه تم قبول أوراق اعتماد السفير الجزائري بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية، منصور عزام.في شهر أيار/ مايو الماضي، أجرى الرئيس السوري بشار الأسد، مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، بحثا خلالها مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، والعلاقات الثنائية.وتم الاتفاق بين الرئيسين على تبادل الزيارات وتحديد برامج عمل مكثفة تشمل كافة القطاعات، من أجل التعزيز المستمر للعلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الجزائر
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الجزائر

الرئيس السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير الجزائر لدى سوريا... صور

13:31 GMT 09.07.2023
© Sputnik . Michael Klimentyev /  / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس السوري بشار الأسد في سوتشي
الرئيس السوري بشار الأسد في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© Sputnik . Michael Klimentyev /
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تسلم الرئيس السوري بشار الأسد، صباح اليوم الأحد، أوراق اعتماد كمال بوشامة، سفيرًا فوق العادة، ومفوضًا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية السورية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه تم قبول أوراق اعتماد السفير الجزائري بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية، منصور عزام.
في شهر أيار/ مايو الماضي، أجرى الرئيس السوري بشار الأسد، مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، بحثا خلالها مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، والعلاقات الثنائية.
وتم الاتفاق بين الرئيسين على تبادل الزيارات وتحديد برامج عمل مكثفة تشمل كافة القطاعات، من أجل التعزيز المستمر للعلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين.
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