https://sputnikarabic.ae/20230508/الرئيس-السوري-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-الرئيس-الجزائري-1076787182.html
الرئيس السوري يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجزائري
الرئيس السوري يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجزائري
أجرى الرئيس السوري بشار الأسد، مكالمة هاتفية، اليوم الاثنين، مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بحثا خلالها مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، والعلاقات... 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T13:26+0000
2023-05-08T13:26+0000
2023-05-08T13:26+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
الجزائر
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وأعرب الرئيس بشار الأسد عن شكره وتقديره البالغين للجهود الدؤوبة التي بذلها الرئيس الجزائري من أجل استعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، في ظل الرئاسة الجزائرية للقمة العربية، متمنيا للشعب الجزائري المزيد من التقدم والازدهار.وتم الاتفاق بين الرئيسين على تبادل الزيارات وتحديد برامج عمل مكثفة تشمل كافة القطاعات، من أجل التعزيز المستمر للعلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين، بحسب موقع "النهار".وأعلنت الجامعة العربية استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها، اعتبارا من يوم الأحد 7 مايو/ أيار الجاري.جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.يذكر أن مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها عُلّقت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230507/موسكو-ترحب-بقرار-استئناف-مشاركة-سوريا-في-أنشطة-جامعة-الدول-العربية-1076769879.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الجزائر
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الجزائر
الرئيس السوري يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجزائري
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أجرى الرئيس السوري بشار الأسد، مكالمة هاتفية، اليوم الاثنين، مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بحثا خلالها مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، والعلاقات الثنائية.
وأعرب الرئيس بشار الأسد عن شكره وتقديره البالغين للجهود الدؤوبة التي بذلها الرئيس الجزائري من أجل استعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، في ظل الرئاسة الجزائرية للقمة العربية، متمنيا للشعب الجزائري المزيد من التقدم والازدهار.
وفي السياق نفسه، أعرب الرئيس الجزائري عن تقديره وترحيبه لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، متمنيا للشعب السوري مزيدا من التقدم والمناعة وتحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من مناعة واستقرار وتنمية.
وتم الاتفاق بين الرئيسين على تبادل الزيارات وتحديد برامج عمل مكثفة تشمل كافة القطاعات، من أجل التعزيز المستمر للعلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين، بحسب موقع "النهار".
وأعلنت الجامعة العربية استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها، اعتبارا من يوم الأحد 7 مايو/ أيار الجاري.
جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب،
خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
يذكر أن مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة
العربية والمنظمات التابعة لها عُلّقت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.