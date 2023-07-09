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المركز الروسي للمصالحة يسجل 12 انتهاكا لبروتوكول "منع الاشتباك" في سوريا
المركز الروسي للمصالحة يسجل 12 انتهاكا لبروتوكول "منع الاشتباك" في سوريا
كشف العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عن 12 انتهاكا من قبل التحالف الأمريكي، 8 منها في منطقة مغلقة الأجواء... 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T20:31+0000
2023-07-09T20:31+0000
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وقال غورينوف للصحفيين: "سجلت خلال اليوم 12 حالة انتهاك لطائرات دون طيار لما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب"، 8 منها حالات في منطقة مغلقة أمام الرحلات الجوية بسبب القيام بإجراء مناورات روسية - سورية مشتركة".وأضاف أن حالات انتهاك المجال الجوي مستمرة في مناطق أخرى من سوريا، وتم تسجيل 1602 خرقا للأجواء السورية من قبل "التحالف" في منطقة التنف، في النصف الأول من عام 2023.وتابع: "سُجلت خلال اليوم المنصرم أربع خروقات لأجواء سورية من قبل طائرتين من مقاتلات "إف-16" التابعة لـ"التحالف" في منطقة التنف".
https://sputnikarabic.ae/20230708/مركز-المصالحة-الروسي-تسجيل-9-حالات-انتهاك-من-قبل-التحالف-الأمريكي-في-سوريا-1078871060.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

المركز الروسي للمصالحة يسجل 12 انتهاكا لبروتوكول "منع الاشتباك" في سوريا

20:31 GMT 09.07.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationقاذفات روسية من طراز "تو-22 إم 3" في قاعدة حميميم، سوريا 25 مايو 2021
قاذفات روسية من طراز تو-22 إم 3 في قاعدة حميميم، سوريا 25 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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كشف العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عن 12 انتهاكا من قبل التحالف الأمريكي، 8 منها في منطقة مغلقة الأجواء بسبب إجراء تدريبات عسكرية روسية - سورية مشتركة.
وقال غورينوف للصحفيين: "سجلت خلال اليوم 12 حالة انتهاك لطائرات دون طيار لما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب"، 8 منها حالات في منطقة مغلقة أمام الرحلات الجوية بسبب القيام بإجراء مناورات روسية - سورية مشتركة".
مركز المصالحة بقاعدة حميميم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
مركز المصالحة الروسي: تسجيل 9 حالات انتهاك من قبل "التحالف" الأمريكي في سوريا
أمس, 20:16 GMT
وأضاف أن حالات انتهاك المجال الجوي مستمرة في مناطق أخرى من سوريا، وتم تسجيل 1602 خرقا للأجواء السورية من قبل "التحالف" في منطقة التنف، في النصف الأول من عام 2023.
وتابع: "سُجلت خلال اليوم المنصرم أربع خروقات لأجواء سورية من قبل طائرتين من مقاتلات "إف-16" التابعة لـ"التحالف" في منطقة التنف".
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