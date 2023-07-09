https://sputnikarabic.ae/20230709/المركز-الروسي-للمصالحة-يسجل-12-انتهاكا-لبروتوكول-منع-الاشتباك-في-سوريا-1078896393.html

المركز الروسي للمصالحة يسجل 12 انتهاكا لبروتوكول "منع الاشتباك" في سوريا

المركز الروسي للمصالحة يسجل 12 انتهاكا لبروتوكول "منع الاشتباك" في سوريا

كشف العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عن 12 انتهاكا من قبل التحالف الأمريكي، 8 منها في منطقة مغلقة الأجواء... 09.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-09T20:31+0000

2023-07-09T20:31+0000

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وقال غورينوف للصحفيين: "سجلت خلال اليوم 12 حالة انتهاك لطائرات دون طيار لما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب"، 8 منها حالات في منطقة مغلقة أمام الرحلات الجوية بسبب القيام بإجراء مناورات روسية - سورية مشتركة".وأضاف أن حالات انتهاك المجال الجوي مستمرة في مناطق أخرى من سوريا، وتم تسجيل 1602 خرقا للأجواء السورية من قبل "التحالف" في منطقة التنف، في النصف الأول من عام 2023.وتابع: "سُجلت خلال اليوم المنصرم أربع خروقات لأجواء سورية من قبل طائرتين من مقاتلات "إف-16" التابعة لـ"التحالف" في منطقة التنف".

https://sputnikarabic.ae/20230708/مركز-المصالحة-الروسي-تسجيل-9-حالات-انتهاك-من-قبل-التحالف-الأمريكي-في-سوريا-1078871060.html

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