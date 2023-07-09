https://sputnikarabic.ae/20230709/بينهم-6-أطفال-مقتل-8-أشخاص-جراء-انفجار-عبوة-ناسفة-وسط-الصومال--1078897015.html
بينهم 6 أطفال.. مقتل 8 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة وسط الصومال
بينهم 6 أطفال.. مقتل 8 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة وسط الصومال
لقي 8 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة مرت عليها سيارتهم بإقليم هيران وسط الصومال. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T22:03+0000
2023-07-09T22:03+0000
2023-07-09T22:03+0000
الصومال
العالم العربي
مقتل أطفال
مقتل أشخاص
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر التلفزيون الصومالي الرسمي، عبر تويتر "قُتل 8 أشخاص من بينهم 6 أطفال بعد أن مرت عربة كانوا يستقلونها بعبوة ناسفة زرعها إرهابيو الشباب على الطريق بين مديرية بولا بورتي وجيسيبو في إقليم هيران"، حسبما صرح نائب مفوض مديرية بولا بورتي عثمان جيدي.وأعلن الجيش الوطني الصومالي اليوم، أنه تمكن بالتعاون مع شركائه الدوليين في القضاء على 40 إرهابيًا من حركة الشباب المتشددة في عملية نفذت صباح اليوم في إقليم جوبا السفلى، جنوبي البلاد.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعًا داميًا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة، من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.
https://sputnikarabic.ae/20230709/الصومال-مقتل-40-إرهابيا-من-حركة-الشباب-بينهم-قادة-بارزين-1078878743.html
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الصومال, العالم العربي, مقتل أطفال, مقتل أشخاص
الصومال, العالم العربي, مقتل أطفال, مقتل أشخاص
بينهم 6 أطفال.. مقتل 8 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة وسط الصومال
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لقي 8 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة مرت عليها سيارتهم بإقليم هيران وسط الصومال.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر التلفزيون الصومالي الرسمي، عبر تويتر "قُتل 8 أشخاص من بينهم 6 أطفال
بعد أن مرت عربة كانوا يستقلونها بعبوة ناسفة زرعها إرهابيو الشباب على الطريق بين مديرية بولا بورتي وجيسيبو في إقليم هيران"، حسبما صرح نائب مفوض مديرية بولا بورتي عثمان جيدي.
وأعلن الجيش الوطني الصومالي اليوم، أنه تمكن بالتعاون مع شركائه الدوليين في القضاء على 40 إرهابيًا من حركة الشباب المتشددة في عملية نفذت صباح اليوم في إقليم جوبا السفلى، جنوبي البلاد.
ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعًا داميًا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة، من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.