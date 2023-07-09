https://sputnikarabic.ae/20230709/تونس-عائلات-المعتقلين-السياسيين-تطلق-دعوة-تضامنية-1078896813.html
تونس... عائلات المعتقلين السياسيين تطلق دعوة تضامنية
تونس... عائلات المعتقلين السياسيين تطلق دعوة تضامنية
تعتزم عائلات المعتقلين السياسيين في تونس عقد ندوة صحفية، يوم غد الاثنين 10 يوليو/ تموز، في العاصمة، لإصدار دعوة تضامنية إلى المنتظمين السياسيين والمدنيين... 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T20:52+0000
2023-07-09T20:52+0000
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وذكر موقع "تونس كلوب"، إن هذه الندوة ستعقد قبل أيام من النظر في استئناف مطلب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في "قضية التآمر على أمن الدولة" من قبل دائرة الاتهام.ومن المنتظر أن تشهد الندوة حضور ممثلين عن هيئة الدفاع والأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان.يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، نظمت جبهة "الخلاص الوطني" التونسية المعارضة، وقفة احتجاجية وسط العاصمة لمطالبة السلطات بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين.وقالت إذاعة "ديوان إف إم" المحلية، إن العشرات تجمعوا أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة، وأوضحت أن الوقفة الاحتجاجية جاءت "تضامنًا ومساندة للسياسيين الموقوفين فيما يُعرف إعلاميًا بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وللمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف المحاكمات السياسية".وبحسب المصدر ذاته، رفع المتظاهرون شعارات منددة بالإيقافات الأخيرة ومطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.وفي أواخر مارس/ آذار الماضي، دعت منظمة العفو الدولية السلطات في تونس إلى الإفراج عن نحو 17 معتقلا، من المعارضين للرئيس قيس سعيد، وإسقاط التهم الموجهة لهم.
https://sputnikarabic.ae/20230708/وزيرا-داخلية-تونس-وليبيا-يجب-تبني-سياسة-مشتركة-لمواجهة-الهجرة-غير-الشرعية-1078867622.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
تونس... عائلات المعتقلين السياسيين تطلق دعوة تضامنية
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تعتزم عائلات المعتقلين السياسيين في تونس عقد ندوة صحفية، يوم غد الاثنين 10 يوليو/ تموز، في العاصمة، لإصدار دعوة تضامنية إلى المنتظمين السياسيين والمدنيين والحقوقيين.
وذكر موقع
"تونس كلوب"، إن هذه الندوة ستعقد قبل أيام من النظر في استئناف مطلب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في "قضية التآمر على أمن الدولة" من قبل دائرة الاتهام.
ومن المنتظر أن تشهد الندوة حضور ممثلين عن هيئة الدفاع والأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان.
يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، نظمت جبهة "الخلاص الوطني" التونسية المعارضة، وقفة احتجاجية وسط العاصمة لمطالبة السلطات بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين.
وقالت إذاعة
"ديوان إف إم" المحلية، إن العشرات تجمعوا أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة، وأوضحت أن الوقفة الاحتجاجية جاءت "تضامنًا ومساندة للسياسيين الموقوفين فيما يُعرف إعلاميًا بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وللمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف المحاكمات السياسية".
وبحسب المصدر ذاته، رفع المتظاهرون شعارات منددة بالإيقافات الأخيرة ومطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.
وفي أواخر مارس/ آذار الماضي، دعت منظمة العفو الدولية
السلطات في تونس إلى الإفراج عن نحو 17 معتقلا، من المعارضين للرئيس قيس سعيد، وإسقاط التهم الموجهة لهم.