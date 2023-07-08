https://sputnikarabic.ae/20230708/وزيرا-داخلية-تونس-وليبيا-يجب-تبني-سياسة-مشتركة-لمواجهة-الهجرة-غير-الشرعية-1078867622.html
وزيرا داخلية تونس وليبيا: يجب تبني سياسة مشتركة لمواجهة الهجرة غير الشرعية
وزيرا داخلية تونس وليبيا: يجب تبني سياسة مشتركة لمواجهة الهجرة غير الشرعية
أكدت تونس وليبيا على ضرورة تبني سياسة مشتركة لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية، التي تتصدر المشهد التونسي في الوقت الحالي. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T18:06+0000
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جاء ذلك خلال محادثات هاتفية بين وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، ونظيره الليبي عماد الطرابلسي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم السبت.وقالت وزارة الداخلية التونسية إن الجانبين اتفقا على أهمية العمل المشترك لمكافحة التسلل غير القانوني عبر الحدود، والهجرة غير الشرعية.كما تناولت المحادثات علاقات التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالخدمات الأمنية التي يتم تقديمها عبر الحدود بين البلدين.يذكر أن وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، أجرى مباحثات ثنائية مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، أكدا خلالها على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بينهما والتعاون في جميع المجالات، وخاصة ملف الهجرة غير الشرعية.وشهد عدد من أحياء ولاية صفاقس التونسية حالة احتقان، الثلاثاء الماضي، بسبب جريمة قتل ذهب ضحيتها مواطن تونسي، إثر تعرضه للطعن بسكين من قبل مهاجر غير نظامي.وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه لا يقبل أن تصبح بلاده منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين الأفارقة عليها.
https://sputnikarabic.ae/20230623/مقتل-وفقدان-15-مهاجرا-وإنقاذ-152-بعد-غرق-3-قوارب-قبالة-سواحل-تونس-1078412092.html
https://sputnikarabic.ae/20221021/إحباط-هجرة-94-أفريقيا-على-شواطئ-ليبيا-1069311764.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
وزيرا داخلية تونس وليبيا: يجب تبني سياسة مشتركة لمواجهة الهجرة غير الشرعية
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أكدت تونس وليبيا على ضرورة تبني سياسة مشتركة لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية، التي تتصدر المشهد التونسي في الوقت الحالي.
جاء ذلك خلال محادثات هاتفية بين وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، ونظيره الليبي عماد الطرابلسي، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم السبت.
وقالت وزارة الداخلية التونسية إن الجانبين اتفقا على أهمية العمل المشترك لمكافحة التسلل غير القانوني عبر الحدود، والهجرة غير الشرعية.
كما تناولت المحادثات علاقات التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالخدمات الأمنية التي يتم تقديمها عبر الحدود بين البلدين.
يذكر أن وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، أجرى مباحثات ثنائية مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، أكدا خلالها على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بينهما والتعاون في جميع المجالات، وخاصة ملف الهجرة غير الشرعية
.
21 أكتوبر 2022, 09:27 GMT
وشهد عدد من أحياء ولاية صفاقس التونسية حالة احتقان، الثلاثاء الماضي، بسبب جريمة قتل ذهب ضحيتها مواطن تونسي
، إثر تعرضه للطعن بسكين من قبل مهاجر غير نظامي.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه لا يقبل أن تصبح بلاده منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين الأفارقة
عليها.