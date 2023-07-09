https://sputnikarabic.ae/20230709/حجمه-500-ألف-متر-مكعب-انهيار-أرضي-مرعب-وسط-الصين-يؤدي-لفقدان-عدة-أشخاص-1078873823.html
حجمه 500 ألف متر مكعب.. انهيار أرضي مرعب وسط الصين يؤدي لفقدان عدة أشخاص
حجمه 500 ألف متر مكعب.. انهيار أرضي مرعب وسط الصين يؤدي لفقدان عدة أشخاص
أعلنت وزارة الطوارئ الصينية، اليوم الأحد، إنقاذ خمسة أشخاص بينما لا يزال تسعة آخرون في عداد المفقودين. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T04:48+0000
2023-07-09T04:48+0000
2023-07-09T04:51+0000
الصين
فقدان
أشخاص
العالم
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بكين - سبوتنيك. وضرب انهيار أرضي موقعا لبناء طريق سريع في مقاطعة هوبي بوسط البلاد يوم أمس السبت .وأوضحت الوزارة أن الانهيار الأرضي الذي يزيد حجمه عن 500 ألف متر مكعب، وقع أمس السبت حوالى الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت موسكو) في مدينة ييتشانغ بمقاطعة "هوبي" في موقع لبناء طريق سريع في قرية يويهشان، بمحافظة ووفنغ ذاتية الحكم لقومية توجيا.ووفقا لأحدث بيانات الوزارة تم إنقاذ ما مجموعه خمسة أشخاص وإجلاء 17 شخصًا.ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية.
https://sputnikarabic.ae/20230708/إعلام-بايدن-يحذر-الرئيس-الصيني-بعد-اجتماعه-مع-بوتين-1078853348.html
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الصين, فقدان, أشخاص, العالم
الصين, فقدان, أشخاص, العالم
حجمه 500 ألف متر مكعب.. انهيار أرضي مرعب وسط الصين يؤدي لفقدان عدة أشخاص
04:48 GMT 09.07.2023 (تم التحديث: 04:51 GMT 09.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الطوارئ الصينية، اليوم الأحد، إنقاذ خمسة أشخاص بينما لا يزال تسعة آخرون في عداد المفقودين.
بكين - سبوتنيك. وضرب انهيار أرضي موقعا لبناء طريق سريع
في مقاطعة هوبي بوسط البلاد يوم أمس السبت .
وأوضحت الوزارة أن الانهيار الأرضي الذي يزيد حجمه عن 500 ألف متر مكعب، وقع أمس السبت حوالى الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت موسكو) في مدينة ييتشانغ بمقاطعة "هوبي" في موقع لبناء طريق سريع في قرية يويهشان، بمحافظة ووفنغ ذاتية الحكم لقومية توجيا.
ووفقا لأحدث بيانات الوزارة تم إنقاذ ما مجموعه خمسة أشخاص وإجلاء 17 شخصًا.
ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية.