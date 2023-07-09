https://sputnikarabic.ae/20230709/خبير-بايدن-كان-أمام-خيارين-إما-إعلان-الهزيمة-أو-الذخائر-العنقودية-بعد-فشل-الهجوم-المضاد-1078882639.html

خبير: بايدن كان أمام خيارين إما إعلان الهزيمة أو الذخائر العنقودية بعد فشل الهجوم المضاد

خبير: بايدن كان أمام خيارين إما إعلان الهزيمة أو الذخائر العنقودية بعد فشل الهجوم المضاد

ناقشنا في حلقة اليوم من"شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 09.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-09T12:18+0000

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راديو

شؤون عسكرية

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خبير: بادين كان أمام خياريين أما اعلان الهزيمة أو الذخائر العنقودية بعد فشل الهجوم خبير: بادين كان أمام خياريين أما اعلان الهزيمة أو الذخائر العنقودية بعد فشل الهجوم

البنتاغون يوافق على تزويد كييف بالذخائر الغعنقودية. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتجي الدكتور أحمد الشريفي:الأمين العام للناتو يؤكد أن هناك حزمة متعددة السنوات لدعم أوكرانيا. وعن هذا الموضوع، أضاف الشريفي قائلاً:"أنصار الله" تجري عرضا عسكريا على الحدود السعودية. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن اليمني الأستاذ نبيل البكيري لـ"شؤون عسكرية":الحرس الثوري الإيراني يحبط هجوما على مركز شرطة. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الايراني الاستاذ مصدق بور:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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