https://sputnikarabic.ae/20230709/خبير-بايدن-كان-أمام-خيارين-إما-إعلان-الهزيمة-أو-الذخائر-العنقودية-بعد-فشل-الهجوم-المضاد-1078882639.html
خبير: بايدن كان أمام خيارين إما إعلان الهزيمة أو الذخائر العنقودية بعد فشل الهجوم المضاد
خبير: بايدن كان أمام خيارين إما إعلان الهزيمة أو الذخائر العنقودية بعد فشل الهجوم المضاد
ناقشنا في حلقة اليوم من"شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T12:18+0000
2023-07-09T12:18+0000
2023-07-09T12:18+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: بادين كان أمام خياريين أما اعلان الهزيمة أو الذخائر العنقودية بعد فشل الهجوم
خبير: بادين كان أمام خياريين أما اعلان الهزيمة أو الذخائر العنقودية بعد فشل الهجوم
البنتاغون يوافق على تزويد كييف بالذخائر الغعنقودية. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتجي الدكتور أحمد الشريفي:الأمين العام للناتو يؤكد أن هناك حزمة متعددة السنوات لدعم أوكرانيا. وعن هذا الموضوع، أضاف الشريفي قائلاً:"أنصار الله" تجري عرضا عسكريا على الحدود السعودية. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن اليمني الأستاذ نبيل البكيري لـ"شؤون عسكرية":الحرس الثوري الإيراني يحبط هجوما على مركز شرطة. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الايراني الاستاذ مصدق بور:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: بايدن كان أمام خيارين إما إعلان الهزيمة أو الذخائر العنقودية بعد فشل الهجوم المضاد
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ناقشنا في حلقة اليوم من"شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
البنتاغون يوافق على تزويد كييف بالذخائر الغعنقودية. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتجي الدكتور أحمد الشريفي:
"موافقة بايدن جاءت بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني والذي لم يعطي النتائج المرجوة بسبب البسالة والشجاعة للقوات الروسية وخطوط الدفاع التي لم تتمكن أوكرانيا من اختراقها، لذلك كان أمام جو بايدن خيارين إما اعلان الهزيمة أو الاستمرار عبر ضخ الأسلحة المحرمة دوليا لزيادة أمد الصراع لذلك لجأ إلى تبني خيار الذخائر العقودية المحرمة دوليًا".
الأمين العام للناتو يؤكد أن هناك حزمة متعددة السنوات لدعم أوكرانيا. وعن هذا الموضوع، أضاف الشريفي قائلاً:
"لاشك أن حديث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي كان يتضمن أمورا غاية في الدقة والحديث جاء عن دعم أوكرانيا هو بمثابة إفصاح عن خيار للناتو بعدم رغبته بحرب مباشرة مع روسيا".
"أنصار الله" تجري عرضا عسكريا على الحدود السعودية. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن اليمني الأستاذ نبيل البكيري لـ"شؤون عسكرية":
"إن التحشيدات العسكرية لهذه الجماعة هي سمة بارزة منذ التأسيس فهي جماعة مسلحة متمردة لا يمكن أن تجد لها مكانا سوى بالحرب وبالتالي فما تقوم به من تحشيدات عسكرية بين حين وآخر في إطار مايسموه بالهدنة وهي استراحة محارب لكل الأطراف وهذا التحشيد هو رسالة واضحة للسعودية بأن مسألة الهدنة ليست حقيقية".
الحرس الثوري الإيراني يحبط هجوما على مركز شرطة. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الايراني الاستاذ مصدق بور:
"هناك دوائر امبريالية ومنها إسرائيل تقف لتنفيذ عمليات إرهابية في داخل إيران وهناك أدوات في الداخل ومجموعات وهي الطابور الخامس بين القوى المتآمرة على إيران وأصابع الاتهام يمكن أن توجه إلى عدة جهات وهي الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي وكل ذلك يأتي متزامنا مع الانفتاح في المنطقة وتقارب إيران مع بعض الدول".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...