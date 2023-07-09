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https://sputnikarabic.ae/20230709/رئيس-جنوب-أفريقيا-قمة-بريكس-المقبلة-ستكون-وجها-لوجه-1078891112.html
رئيس جنوب أفريقيا: قمة "بريكس" المقبلة ستكون وجها لوجه
رئيس جنوب أفريقيا: قمة "بريكس" المقبلة ستكون وجها لوجه
أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن قمة الـ"بريكس"، التي ستعقد في جوهانسبرغ، في أغسطس/ آب المقبل، ستعقد بحضور القادة وليس افتراضيًا. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T15:46+0000
2023-07-09T15:46+0000
العالم
روسيا
مجموعة بريكس
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وقال رامافوزا: "سيكون لدينا قمة بريكس وجها لوجه، لن تكون افتراضية".وأشار رامافوزا إلى أن دول بريكس لم تعقد اجتماعات قمة وجهًا لوجه منذ ما يقرب ثلاث سنوات.مجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
https://sputnikarabic.ae/20230707/إيران-الانضمام-إلى-بريكس-فرصة-اقتصادية-مهمة-للغاية-1078828498.html
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العالم, روسيا, مجموعة بريكس
العالم, روسيا, مجموعة بريكس

رئيس جنوب أفريقيا: قمة "بريكس" المقبلة ستكون وجها لوجه

15:46 GMT 09.07.2023
© AP Photoبوتين ودول "بريكس"
بوتين ودول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© AP Photo
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أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن قمة الـ"بريكس"، التي ستعقد في جوهانسبرغ، في أغسطس/ آب المقبل، ستعقد بحضور القادة وليس افتراضيًا.
وقال رامافوزا: "سيكون لدينا قمة بريكس وجها لوجه، لن تكون افتراضية".
وأشار رامافوزا إلى أن دول بريكس لم تعقد اجتماعات قمة وجهًا لوجه منذ ما يقرب ثلاث سنوات.
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مجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
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