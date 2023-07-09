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https://sputnikarabic.ae/20230709/قطر-تودع-كأس-كونكاكاف-بعد-هزيمة-قاسية-من-بنما-برباعية-نظيفة-فيديو-1078877895.html
قطر تودع كأس "كونكاكاف" بعد هزيمة قاسية من بنما برباعية نظيفة... فيديو
قطر تودع كأس "كونكاكاف" بعد هزيمة قاسية من بنما برباعية نظيفة... فيديو
ودع المنتخب القطري منافسات بطولة كأس "كونكاكاف" الذهبية، بعد خسارته بنتيجة (0-4)، فجر اليوم، في ربع نهائي البطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية... 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T08:56+0000
2023-07-09T08:56+0000
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أحرز أهداف بنما كل من إدجار بارسيناس واسماعيل دياز "3 أهداف" في الدقائق 19 و56 و63 و66.جاءت المباراة متوسطة المستوى، سيطر المنتخب البنمي على مجريات الشوط الأول، ونجح في تسجيل هدف مبكر حافظ عليه حتى نهاية هذا الشوط.ولم يظهر فيه المنتخب القطري بالشكل المطلوب ولم تشكل هجماته أي خطورة حقيقية على مرمى بنما.وفي الشوط الثاني، ضغط المنتخب القطري للعودة في المباراة، لكن المنتخب البنمي استثمر التقدم والضغط القطري ونجح في تسجيل هدف ثان من هجمة مرتدة.وانهار المنتخب القطري بعد الهدف الثاني، وهو ما استثمره المنافس الذي ضغط بقوة، وأهدر أكثر من فرصة حتى نجح في تسجيل الهدفين الثالث والرابع بشكل متتالٍ في غضون 4 دقائق فقط.بهذه النتيجة، يتأهل منتخب بنما إلى الدور نصف النهائي لمواجهة الفائز من مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والمقرر لها صباح يوم الاثنين الموافق 10 يوليو/تموز الجاري.
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رياضة, منوعات, منتخب قطر الوطني, الأخبار
رياضة, منوعات, منتخب قطر الوطني, الأخبار

قطر تودع كأس "كونكاكاف" بعد هزيمة قاسية من بنما برباعية نظيفة... فيديو

08:56 GMT 09.07.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSENعلم قطر
علم قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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ودع المنتخب القطري منافسات بطولة كأس "كونكاكاف" الذهبية، بعد خسارته بنتيجة (0-4)، فجر اليوم، في ربع نهائي البطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
أحرز أهداف بنما كل من إدجار بارسيناس واسماعيل دياز "3 أهداف" في الدقائق 19 و56 و63 و66.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، سيطر المنتخب البنمي على مجريات الشوط الأول، ونجح في تسجيل هدف مبكر حافظ عليه حتى نهاية هذا الشوط.

ولم يظهر فيه المنتخب القطري بالشكل المطلوب ولم تشكل هجماته أي خطورة حقيقية على مرمى بنما.
وفي الشوط الثاني، ضغط المنتخب القطري للعودة في المباراة، لكن المنتخب البنمي استثمر التقدم والضغط القطري ونجح في تسجيل هدف ثان من هجمة مرتدة.

وانهار المنتخب القطري بعد الهدف الثاني، وهو ما استثمره المنافس الذي ضغط بقوة، وأهدر أكثر من فرصة حتى نجح في تسجيل الهدفين الثالث والرابع بشكل متتالٍ في غضون 4 دقائق فقط.
بهذه النتيجة، يتأهل منتخب بنما إلى الدور نصف النهائي لمواجهة الفائز من مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والمقرر لها صباح يوم الاثنين الموافق 10 يوليو/تموز الجاري.
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