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https://sputnikarabic.ae/20230709/مجلس-الأمن-القومي-الروسي-سننظر-في-ضرب-منشآت-نووية-أوكرانية-حال-مهاجمة-محطة-سمولينسك-1078893906.html
مجلس الأمن القومي الروسي: سننظر في ضرب منشآت نووية أوكرانية حال مهاجمة محطة سمولينسك
مجلس الأمن القومي الروسي: سننظر في ضرب منشآت نووية أوكرانية حال مهاجمة محطة سمولينسك
صرّح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أن روسيا ستحتاج إلى النظر في سيناريو توجيه ضربة متزامنة لثلاث محطات للطاقة النووية في أوكرانيا،... 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T17:36+0000
2023-07-09T17:36+0000
روسيا
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وكتب ميدفيديف على قناته في "تلغرام": "إذا تأكدت المعلومات عن محاولة لمهاجمة محطة سمولينسك (ديسنوغورسك) للطاقة النووية بصواريخ الناتو، فمن الضروري النظر في سيناريو الضربة الروسية المتزامنة على محطة الطاقة النووية جنوبي أوكرانيا، ومحطة ريفني النووية، ومحطة خميلنيتسكي النووية، وكذلك على المنشآت النووية في أوروبا الشرقية. ليس هناك ما يدعو إلى الإحراج".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرةً من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

مجلس الأمن القومي الروسي: سننظر في ضرب منشآت نووية أوكرانية حال مهاجمة محطة سمولينسك

17:36 GMT 09.07.2023
محطة سمولينسكايا: تقع فى مقاطعة سمولينسك وتتكون المحطة من ثلاث وحدات بنيت فى عام 1982 و 1985 و 1990.
محطة سمولينسكايا: تقع فى مقاطعة سمولينسك وتتكون المحطة من ثلاث وحدات بنيت فى عام 1982 و 1985 و 1990. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
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صرّح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أن روسيا ستحتاج إلى النظر في سيناريو توجيه ضربة متزامنة لثلاث محطات للطاقة النووية في أوكرانيا، ومنشآت نووية في أوروبا الشرقية، إذا تم تأكيد معلومات عن توجيه ضربة بأسلحة "الناتو" لمحطة سمولينسك النووية في روسيا.
وكتب ميدفيديف على قناته في "تلغرام": "إذا تأكدت المعلومات عن محاولة لمهاجمة محطة سمولينسك (ديسنوغورسك) للطاقة النووية بصواريخ الناتو، فمن الضروري النظر في سيناريو الضربة الروسية المتزامنة على محطة الطاقة النووية جنوبي أوكرانيا، ومحطة ريفني النووية، ومحطة خميلنيتسكي النووية، وكذلك على المنشآت النووية في أوروبا الشرقية. ليس هناك ما يدعو إلى الإحراج".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
لافروف يبحث مع نظيره التركي عودة قادة "آزوف" إلى أوكرانيا
17:00 GMT
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرةً من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
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