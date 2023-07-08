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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230708/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-58-مرة-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1078872225.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 58 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 58 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلنت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي... 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T22:37+0000
2023-07-08T22:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "تلغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 58 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. على اتجاه دونيتسك حيث أطلق العدو 38 قذيفة من عيار 155 ملم. باتجاه غورلوفكا 13 قذيفة من عياري 155 و152 ملم .باتجاه ياسينوفاتايا 7 قذائف من عيار 155 و152 ملم".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 328 مقذوفا من عيارات مختلفة.وأضاف البيان، أن مناطق سبع مدن للجمهورية تعرضت للقصف هي: دونيتسك، غورلوفكا، ياسينوفاتا، سفيتلودارسك، غولموفسكي، بانتيليمونوفكا وستاروميخالوفكا.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 25 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230708/الكرملين-أنقرة-انتهكت-الاتفاقات-بإطلاق-سراح-قادة-آزوف-إلى-أوكرانيا-1078866280.html
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القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 58 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

22:37 GMT 08.07.2023
© Sputnik . Sergey Baturinتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلنت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 58 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 328 قذيفة من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "تلغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 58 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. على اتجاه دونيتسك حيث أطلق العدو 38 قذيفة من عيار 155 ملم. باتجاه غورلوفكا 13 قذيفة من عياري 155 و152 ملم .باتجاه ياسينوفاتايا 7 قذائف من عيار 155 و152 ملم".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 328 مقذوفا من عيارات مختلفة.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
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16:37 GMT
وأضاف البيان، أن مناطق سبع مدن للجمهورية تعرضت للقصف هي: دونيتسك، غورلوفكا، ياسينوفاتا، سفيتلودارسك، غولموفسكي، بانتيليمونوفكا وستاروميخالوفكا.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 25 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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