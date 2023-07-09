https://sputnikarabic.ae/20230709/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-لا-تستبعد-احتمال-حدوث-ركود-اقتصادي-في-البلاد-1078895332.html
وزيرة الخزانة الأمريكية لا تستبعد احتمال حدوث ركود اقتصادي في البلاد
وزيرة الخزانة الأمريكية لا تستبعد احتمال حدوث ركود اقتصادي في البلاد
صرّحت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الأحد، أن احتمال حدوث ركود في أمريكا لا يمكن استبعاده تمامًا، حيث لا تزال البلاد تعاني من ارتفاع التضخم. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T19:14+0000
2023-07-09T19:14+0000
2023-07-09T19:14+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت يلين في مقابلة: "لا يمكن استبعاد هذا تمامًا، ومع ذلك نتوقع أن تتباطأ وتيرة التوظيف مع وجود سوق عمل قوي كما هو الحال الآن".وتابعت: "لدينا اقتصاد سليم، وسوق عمل عظيم، ولكن تضخم مرتفع للغاية. هذا مصدر قلق لنا وللشعب الأمريكي، لكن مع مرور الوقت، آمل أن ينخفض".في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إن الركود في الاقتصاد الوطني لا يزال ممكنًا، على الرغم من أنه ليس السيناريو الأكثر ترجيحًا.
https://sputnikarabic.ae/20230709/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-تتعرض-لانتقادات-بسبب-انحناءاتها-أمام-نائب-رئيس-الوزراء-الصيني-1078874280.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
وزيرة الخزانة الأمريكية لا تستبعد احتمال حدوث ركود اقتصادي في البلاد
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صرّحت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الأحد، أن احتمال حدوث ركود في أمريكا لا يمكن استبعاده تمامًا، حيث لا تزال البلاد تعاني من ارتفاع التضخم.
وقالت يلين في مقابلة: "لا يمكن استبعاد هذا تمامًا، ومع ذلك نتوقع أن تتباطأ وتيرة التوظيف مع وجود سوق عمل قوي كما هو الحال الآن".
وأشارت إلى أن التباطؤ في اقتصاد البلاد "مناسب وطبيعي".
وتابعت: "لدينا اقتصاد سليم، وسوق عمل عظيم، ولكن تضخم مرتفع للغاية. هذا مصدر قلق لنا وللشعب الأمريكي، لكن مع مرور الوقت، آمل أن ينخفض".
في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إن الركود في الاقتصاد الوطني لا يزال ممكنًا، على الرغم من أنه ليس السيناريو الأكثر ترجيحًا.