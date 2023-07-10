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https://sputnikarabic.ae/20230710/إعلام-بايدن-يعتزم-لقاء-أردوغان-وزيلينسكي-على-هامش-قمة-الناتو-1078932798.html
إعلام: بايدن يعتزم لقاء أردوغان وزيلينسكي على هامش قمة "الناتو"
إعلام: بايدن يعتزم لقاء أردوغان وزيلينسكي على هامش قمة "الناتو"
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتزم عقد اجتماعات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على هامش قمة... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T19:50+0000
2023-07-10T19:50+0000
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وذكرت وسائل الإعلام أنه لم يتم تقديم تفاصيل حول اتصالات بايدن عالية المستوى المقبلة.وأشارت إلى أن البيت الأبيض لم يكشف رسميًا بعد عن برنامج الاجتماعات الثنائية للرئيس الأمريكي في قمة "الناتو".سيتم عقد قمة الناتو، يومي 11 و 12 يوليو/تموز، وستجمع قادة جميع دول الحلف، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن.
https://sputnikarabic.ae/20230710/البيت-الأبيض-يعلق-على-تصريحات-أردوغان-حول-انضمام-تركيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1078929197.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم

إعلام: بايدن يعتزم لقاء أردوغان وزيلينسكي على هامش قمة "الناتو"

19:50 GMT 10.07.2023
© NATO / الناتو
الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© NATO /
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أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتزم عقد اجتماعات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على هامش قمة "الناتو" التي تبدأ يوم الثلاثاء، في فيلنيوس.
وذكرت وسائل الإعلام أنه لم يتم تقديم تفاصيل حول اتصالات بايدن عالية المستوى المقبلة.
وأشارت إلى أن البيت الأبيض لم يكشف رسميًا بعد عن برنامج الاجتماعات الثنائية للرئيس الأمريكي في قمة "الناتو".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
البيت الأبيض يعلق على تصريحات أردوغان حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
17:06 GMT
سيتم عقد قمة الناتو، يومي 11 و 12 يوليو/تموز، وستجمع قادة جميع دول الحلف، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن.
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