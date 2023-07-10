https://sputnikarabic.ae/20230710/إعلام-بايدن-يعتزم-لقاء-أردوغان-وزيلينسكي-على-هامش-قمة-الناتو-1078932798.html

إعلام: بايدن يعتزم لقاء أردوغان وزيلينسكي على هامش قمة "الناتو"

إعلام: بايدن يعتزم لقاء أردوغان وزيلينسكي على هامش قمة "الناتو"

أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتزم عقد اجتماعات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على هامش قمة... 10.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-10T19:50+0000

2023-07-10T19:50+0000

2023-07-10T19:50+0000

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وذكرت وسائل الإعلام أنه لم يتم تقديم تفاصيل حول اتصالات بايدن عالية المستوى المقبلة.وأشارت إلى أن البيت الأبيض لم يكشف رسميًا بعد عن برنامج الاجتماعات الثنائية للرئيس الأمريكي في قمة "الناتو".سيتم عقد قمة الناتو، يومي 11 و 12 يوليو/تموز، وستجمع قادة جميع دول الحلف، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن.

https://sputnikarabic.ae/20230710/البيت-الأبيض-يعلق-على-تصريحات-أردوغان-حول-انضمام-تركيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1078929197.html

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