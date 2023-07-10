https://sputnikarabic.ae/20230710/الخارجية-الروسية-نظام-كييف-لم-يكن-ليستطيع-قصف-مضيق-كيرتش-دون-دعم-واشنطن-1078931128.html
الخارجية الروسية: نظام كييف لم يكن ليستطيع قصف مضيق كيرتش دون دعم واشنطن
الخارجية الروسية: نظام كييف لم يكن ليستطيع قصف مضيق كيرتش دون دعم واشنطن
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن محاولات القوات الأوكرانية قصف مضيق كيرتش ومقاطعتي روستوف وكالوغا يوم 9 يوليو/ تموز، ما كانت لتتحقق لولا مساعدة... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T18:07+0000
2023-07-10T18:07+0000
2023-07-10T18:07+0000
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وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية: "حاول نظام فلاديمير زيلينسكي النازي، في 9 يوليو، تنفيذ هجوم إرهابي على الأراضي الروسية- بتوجيه ضربة بصواريخ "إس-200" المضادة للطائرات، التي تم تحويلها إلى نسخة هجومية، ضد معبر النقل في كيرتش ومطار موروزوفسك في مقاطعة روستوف".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن محاولة فاشلة من جانب نظام كييف، يوم 9 يوليو، هدفت إلى قصف القرم ومقاطعتي روستوف وكالوغا بصواريخ من طراز "إس – 200" المضادة للطائرات، التي تم تحويلها إلى نسخة هجومية.
https://sputnikarabic.ae/20230710/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-صاروخي-إس---200-أوكرانيين-واعتراض-آخرين---عاجل-1078899554.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: نظام كييف لم يكن ليستطيع قصف مضيق كيرتش دون دعم واشنطن
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن محاولات القوات الأوكرانية قصف مضيق كيرتش ومقاطعتي روستوف وكالوغا يوم 9 يوليو/ تموز، ما كانت لتتحقق لولا مساعدة أمريكا وحلفائها.
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية: "حاول نظام فلاديمير زيلينسكي النازي، في 9 يوليو، تنفيذ هجوم إرهابي على الأراضي الروسية- بتوجيه ضربة بصواريخ "إس-200" المضادة للطائرات، التي تم تحويلها إلى نسخة هجومية، ضد معبر النقل في كيرتش ومطار موروزوفسك في مقاطعة روستوف".
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن منظومات الدفاع الجوي صدت الهجوم، وأن عدداً من المباني تضررت نتيجة سقوط شظايا عليها.
وأضافت: "مثل هذه الأفعال لم تكن لتكون ممكنة دون دعم مالي وتقني ولوجستي من الحلف الغربي الذي تقوده أمريكا، الذي يتصرف فعلياً كراعي لأنشطة نظام زيلينسكي الإجرامية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن محاولة فاشلة من جانب نظام كييف، يوم 9 يوليو، هدفت إلى قصف القرم ومقاطعتي روستوف وكالوغا بصواريخ من طراز "إس – 200" المضادة للطائرات، التي تم تحويلها إلى نسخة هجومية.