https://sputnikarabic.ae/20230710/باتيلي-يتفق-مع-مفوضية-الانتخابات-في-ليبيا-على-ضرورة-معالجة-النقاط-الخلافية-حول-القوانين-الانتخابية-1078931791.html

باتيلي يتفق مع مفوضية الانتخابات في ليبيا على ضرورة معالجة النقاط الخلافية حول القوانين الانتخابية

باتيلي يتفق مع مفوضية الانتخابات في ليبيا على ضرورة معالجة النقاط الخلافية حول القوانين الانتخابية

أعلن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الاثنين، الاتفاق مع مفوضية الانتخابات في ليبيا على ضرورة معالجة النقاط الخلافية حول القوانين الانتخابية. 10.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-10T18:33+0000

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وقال باتيلي، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "التقى في طرابلس برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح لمناقشة آخر التطورات في التحضير للانتخابات"، مشيرا إلى الاتفاق على أن "النقاط الخلافية المتبقية في مشاريع القوانين الانتخابية يجب معالجتها من خلال مقاربة بناءة وشاملة".وشدد باتيلي على ضرورة أن "تكون مشاريع القوانين الانتخابية قابلة للتطبيق وتحظى بموافقة جميع الأطراف الفاعلين".وأطلق الملتقى الأول للقوى السياسية والمدنية في ليبيا، السبت الماضي، "مبادرة بمقترح خارطة طريق جديدة، لإعادة إطلاق العملية السياسية".وأفادت شبكة "صنّاع السلام في ليبيا"، في بيان لها، بأن "الخارطة الجديدة تقترح طريقا تتناول الخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي، وإعادة إطلاق العملية السياسية، في حين تركز على تقديم ضمانات لأطراف الصراع من خلال الاتفاق على إطار توافقي لتنظيم الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات".وتطرح المبادرة "الحل من خلال التركيز على إيجاد حلول لست قضايا رئيسية، وهي إدارة وتوزيع الموارد، والحكم المحلي، والمؤسسات الأمنية والعسكرية، والانتخابات والدستور، وأخيرا التدخلات الأجنبية".وكانت لجنة "6+6" الليبية أعلنت، الشهر الماضي، من مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع أعضائها على "القوانين الانتخابية" التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة استمرت نحو أسبوعين، مشددةً على أن القوانين المقرة "نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

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أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي