https://sputnikarabic.ae/20230710/بنك-الاستثمار-الأوروبي-يتيح-لمصر-تمويلات-بأكثر-من-4-مليارات-دولار-1078933829.html
بنك الاستثمار الأوروبي يتيح لمصر تمويلات بأكثر من 4 مليارات دولار
بنك الاستثمار الأوروبي يتيح لمصر تمويلات بأكثر من 4 مليارات دولار
أتاح بنك الاستثمار الأوروبي تمويلات لمصر تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو (نحو 4.4 مليار دولار). 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T20:56+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر البنك، الذي ينظمه بالاشتراك مع الاتحاد من أجل المتوسط والرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الاثنين.ولفتت الصحيفة إلى أن وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، ألقت الكلمة الختامية لنسخة العام الحالي، الذي انعقد تحت "الترابط في منطقة المتوسط: معا من أجل مستقبل أفضل".وقالت المشاط إن مصر شهدت نموا كبيرا في قطاع البنية التحتية خلال السنوات الماضية بدعم من الإرادة السياسية القوية التي تعزز الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص.كما أشارت إلى توسع مصر في إنشاء مدن الجيل الرابع والمباني الخضراء، التي تسهم في زيادة كفاءة الطاقة والبنية التحتية المتطورة.ولفتت إلى أن مصر قامت بتدشين العاصمة الإدارية الجديدة إضافة إلى تطويرها للمطارات والموانئ وشبكات النقل، إضافة إلى تطوير 14 مدينة ذكية.ونوهت المشاط إلى مبادرة التحول الرقمي التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.وأوضحت الصحيفة أن المؤتمر شهد مشاركة نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي وأحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، إضافة إلى عدد من قيادات البنك وممثلي الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار
بنك الاستثمار الأوروبي يتيح لمصر تمويلات بأكثر من 4 مليارات دولار
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أتاح بنك الاستثمار الأوروبي تمويلات لمصر تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو (نحو 4.4 مليار دولار).
جاء ذلك خلال مؤتمر البنك، الذي ينظمه بالاشتراك مع الاتحاد من أجل المتوسط والرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت
"بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الاثنين.
ولفتت الصحيفة إلى أن وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، ألقت الكلمة الختامية لنسخة العام الحالي، الذي انعقد تحت "الترابط في منطقة المتوسط
: معا من أجل مستقبل أفضل".
وقالت المشاط إن مصر شهدت نموا كبيرا في قطاع البنية التحتية
خلال السنوات الماضية بدعم من الإرادة السياسية القوية التي تعزز الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما أشارت إلى توسع مصر في إنشاء مدن الجيل الرابع والمباني الخضراء، التي تسهم في زيادة كفاءة الطاقة والبنية التحتية المتطورة.
ولفتت إلى أن مصر قامت بتدشين العاصمة الإدارية الجديدة إضافة إلى تطويرها للمطارات والموانئ وشبكات النقل، إضافة إلى تطوير 14 مدينة ذكية.
ونوهت المشاط إلى مبادرة التحول الرقمي التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.
وأوضحت الصحيفة أن المؤتمر شهد مشاركة نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
جيلسومينا فيجليوتي وأحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، إضافة إلى عدد من قيادات البنك وممثلي الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.