https://sputnikarabic.ae/20230710/زيلينسكي-بايدن-يمكن-أن-ينهي-النزاع-في-أوكرانيا-في-غضون-5-دقائق-1078897982.html
زيلينسكي: بايدن يمكن أن ينهي النزاع في أوكرانيا خلال 5 دقائق
زيلينسكي: بايدن يمكن أن ينهي النزاع في أوكرانيا خلال 5 دقائق
قال فلاديمير زيلينسكي، يوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يمكن أن ينهي النزاع في أوكرانيا في غضون خمس دقائق فقط. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T00:53+0000
2023-07-10T00:53+0000
2023-07-10T01:15+0000
زيلينسكي
ترامب
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073764534_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7dcf7bf0ac1784cfa2e3969b4d23d200.jpg
واستدرك زيلينسكي قائلا، إن ذلك سيكون على حساب التنازل عن أراضينا، لكن كييف لن توافق على مثل هذه الخطوة، على حد قوله.وانتقد زيلينسكي تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي وعد فيها مرارًا بإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا في غضون يوم واحد فقط إذا تمكن من إعادة انتخابه لمنصب الرئيس.ورد زيلينسكي على ترامب قائلا، إن الرغبة في إنهاء الأعمال العدائية "رائعة"، لكن يجب أن تستند إلى "تجربة حقيقية".ولفت زيلينسكي، "كان لدى الرئيس ترامب تلك الساعات الأربع والعشرين في وقته... ومع ذلك على ما يبدو، كانت لديه بعض الأولويات الأخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230709/-زيلينسكي-يعترف-بأن-الهجوم-المضاد-الأوكراني-لم-يرق-إلى-مستوى-التوقعات-1078892661.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073764534_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b31b22920510ebb9e947cc96fd554593.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زيلينسكي, ترامب, جو بايدن, أخبار أوكرانيا, روسيا
زيلينسكي, ترامب, جو بايدن, أخبار أوكرانيا, روسيا
زيلينسكي: بايدن يمكن أن ينهي النزاع في أوكرانيا خلال 5 دقائق
00:53 GMT 10.07.2023 (تم التحديث: 01:15 GMT 10.07.2023) تابعنا عبر
قال فلاديمير زيلينسكي، يوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يمكن أن ينهي النزاع في أوكرانيا في غضون خمس دقائق فقط.
واستدرك زيلينسكي قائلا، إن ذلك سيكون على حساب التنازل عن أراضينا
، لكن كييف لن توافق على مثل هذه الخطوة، على حد قوله.
وقال زيلينسكي، "إذا كنا نتحدث عن إنهاء الحرب على حساب أوكرانيا، بمعنى آخر إجبارنا على التخلي عن أراضينا، فأعتقد أن بايدن يمكن أن يفعل ذلك في غضون خمس دقائق فقط. ومع ذلك، لن نوافق"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وانتقد زيلينسكي تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي وعد فيها مرارًا بإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا في غضون يوم واحد فقط إذا تمكن من إعادة انتخابه لمنصب الرئيس.
ورد زيلينسكي على ترامب قائلا، إن الرغبة في إنهاء الأعمال العدائية "رائعة"، لكن يجب أن تستند إلى "تجربة حقيقية".
ولفت زيلينسكي، "كان لدى الرئيس ترامب تلك الساعات الأربع والعشرين في وقته... ومع ذلك على ما يبدو، كانت لديه بعض الأولويات الأخرى".