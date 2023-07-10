https://sputnikarabic.ae/20230710/مكتب-ميقاتي-لا-تمديد-لحاكم-مصرف-لبنان-ونائبه-سيتولى-المهام-1078931322.html
مكتب ميقاتي: لا تمديد لحاكم مصرف لبنان ونائبه سيتولى المهام
مكتب ميقاتي: لا تمديد لحاكم مصرف لبنان ونائبه سيتولى المهام
قال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، إنه "لن يتم التمديد لحاكم مصرف لبنان المركزي الحالي، رياض سلامة، عندما تنتهي فترة عمله... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T18:08+0000
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وقال مكتب ميقاتي، في بيان له، إن "المنصب له قانونا ينص على أن النائب الأول للحاكم سيتولى مهام الحاكم حتى تعيين حاكم جديد"، مضيفا أن "القانون لا ينص على الفراغ والمؤسسات تستكمل أعمالها من خلال نائب الحاكم الأول والنواب الباقين".وتابع البيان أن "أهم شيء هو عدم حصول شغور في المصرف المركزي لأنه العصب المالي بالبلد".وكان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة قد أصدروا، بيانا تحذيريا يلوّحون فيه بالاستقالة من مناصبهم بصورة جماعية ما لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف في أقرب وقت، وذلك عملا بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.يذكر أن رياض سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان، يخضع للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، للاشتباه في استيلائه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، ولكن الشقيقين ينفيان ارتكاب أي مخالفة.وفي وقت سابق، تم تعميم اسم رياض سلامة وصورته كمطلوب لفرنسا على الموقع الرسمي للإنتربول.وبحسب الإنتربول، رياض سلامة متهم بالاحتيال الضريبي، وغسل أموال ضمن عصابة منظمة، وتأليف جمعية أشرار بهدف ارتكاب جرائم تصل عقوبتها بالسجن 10 سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20230709/برلماني-لبناني-لـسبوتنيك-نواب-حاكم-مصرف-لبنان-ملزمون-بتسيير-الأعمال-تحت-طائلة-القانون-1078875881.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار فرنسا , الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار فرنسا , الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مكتب ميقاتي: لا تمديد لحاكم مصرف لبنان ونائبه سيتولى المهام
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قال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، إنه "لن يتم التمديد لحاكم مصرف لبنان المركزي الحالي، رياض سلامة، عندما تنتهي فترة عمله في وقت لاحق من هذا الشهر".
وقال مكتب ميقاتي، في بيان له
، إن "المنصب له قانونا ينص على أن النائب الأول للحاكم سيتولى مهام الحاكم حتى تعيين حاكم جديد"، مضيفا أن "القانون لا ينص على الفراغ والمؤسسات تستكمل أعمالها من خلال نائب الحاكم الأول والنواب الباقين".
وتابع البيان أن "أهم شيء هو عدم حصول شغور في المصرف المركزي لأنه العصب المالي بالبلد".
وكان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة قد أصدروا، بيانا تحذيريا يلوّحون فيه بالاستقالة من مناصبهم بصورة جماعية ما لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف في أقرب وقت، وذلك عملا بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف، وفقا لصحيفة
"النهار" اللبنانية.
يذكر أن رياض سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان
، يخضع للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، للاشتباه في استيلائه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، ولكن الشقيقين ينفيان ارتكاب أي مخالفة.
وفي وقت سابق، تم تعميم اسم رياض سلامة وصورته كمطلوب لفرنسا على الموقع الرسمي للإنتربول.
وبحسب الإنتربول، رياض سلامة
متهم بالاحتيال الضريبي، وغسل أموال ضمن عصابة منظمة، وتأليف جمعية أشرار بهدف ارتكاب جرائم تصل عقوبتها بالسجن 10 سنوات.