https://sputnikarabic.ae/20230710/واشنطن-تأمل-ألا-يؤثر-تسليم-الذخائر-العنقودية-إلى-كييف-على-الدعم-المقدم-من-الدول-الأخرى--1078932033.html

واشنطن تأمل ألا يؤثر تسليم الذخائر العنقودية إلى كييف على الدعم المقدم من الدول الأخرى

واشنطن تأمل ألا يؤثر تسليم الذخائر العنقودية إلى كييف على الدعم المقدم من الدول الأخرى

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، اليوم الاثنين، أن أمريكا تتوقع ألا يؤثر قرار إرسال ذخائر عنقودية إلى كييف على الدعم الذي تتلقاه من دول... 10.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-10T18:41+0000

2023-07-10T18:41+0000

2023-07-10T18:41+0000

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وقال ميللر:"لا نعتقد أن هذه القضية قادرة على إثارة الانقسام في الوحدة مع حلفائنا وشركائنا، نعتقد أيضًا أن هذا القرار غير قادر على التأثير على الدعم الإضافي لأوكرانيا من قبل مختلف البلدان".وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الجمعة الماضية، موافقتها على تزويد كييف بالذخائر العنقودية، التي تلقى تنديدًا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة.كما عهدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بإمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية ذات فعالية كبيرة.من جانبها، أكدت روسيا أن تزويد الولايات المتحدة نظام كييف بالذخائر العنقودية، سيشكل خطوة أخرى نحو التصعيد، يهدف إلى إطالة أمد الأزمة.يشار إلى أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، (لا تشمل هذه الدول، الولايات المتحدة وأوكرانيا)، نظرا لخطورتها، حيث تنثر "قنابل صغيرة" عبر مناطق شاسعة يمكن ألا تنفجر عند الاصطدام، لكنها قد تشكل خطرًا طويل الأجل، على غرار الألغام الأرضية.

https://sputnikarabic.ae/20230709/البيت-الأبيض-أوكرانيا-قدمت-ضمانات-بعدم-استخدام-الذخائر-العنقودية-على-الأراضي-الروسية-1078896053.html

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