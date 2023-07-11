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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230711/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-1078969724.html
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف
أعلنت التأهب الجوي، صباح اليوم الأربعاء، في مدينة كييف، وفقًا لبيان من إدارة المدينة. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T22:32+0000
2023-07-11T22:36+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال البيان الذي نشر في قناة تلغرام الخاصة بالإدارة: "صفارات الاستنفار الجوي في كييف!"يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230711/إعلان-حالة-تأهب-جوي-في-شمال-وشرق-أوكرانيا-1078969225.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

إعلان حالة التأهب الجوي في كييف

22:32 GMT 11.07.2023 (تم التحديث: 22:36 GMT 11.07.2023)
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أعلنت التأهب الجوي، صباح اليوم الأربعاء، في مدينة كييف، وفقًا لبيان من إدارة المدينة.
وقال البيان الذي نشر في قناة تلغرام الخاصة بالإدارة: "صفارات الاستنفار الجوي في كييف!"
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة تأهب جوي في شمال وشرق أوكرانيا
21:47 GMT
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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