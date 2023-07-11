https://sputnikarabic.ae/20230711/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-1078969724.html
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف
أعلنت التأهب الجوي، صباح اليوم الأربعاء، في مدينة كييف، وفقًا لبيان من إدارة المدينة. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T22:32+0000
2023-07-11T22:32+0000
2023-07-11T22:36+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال البيان الذي نشر في قناة تلغرام الخاصة بالإدارة: "صفارات الاستنفار الجوي في كييف!"يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230711/إعلان-حالة-تأهب-جوي-في-شمال-وشرق-أوكرانيا-1078969225.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف
22:32 GMT 11.07.2023 (تم التحديث: 22:36 GMT 11.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت التأهب الجوي، صباح اليوم الأربعاء، في مدينة كييف، وفقًا لبيان من إدارة المدينة.
وقال البيان الذي نشر في قناة تلغرام الخاصة بالإدارة: "صفارات الاستنفار الجوي في كييف!"
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.