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https://sputnikarabic.ae/20230711/الحكومة-السودانية-نرفض-نشر-أي-قوات-أجنبية-في-البلاد-1078967790.html
الحكومة السودانية: نرفض نشر أي قوات أجنبية في البلاد
الحكومة السودانية: نرفض نشر أي قوات أجنبية في البلاد
أعلنت الحكومة السودانية رفضها نشر قوات أجنبية في البلاد، مشيرة إلى أنها ستتعامل معها على أنها قوات معتدية. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T20:19+0000
2023-07-11T20:19+0000
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جاء ذلك في بيان أصدرته الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، حول اجتماع اللجنة الرباعية المنبثقة عن "إيغاد" بشأن الأزمة السودانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".وقال البيان إن وفد السودان وصل إلى أديس أبابا، قبل بداية اجتماع اللجنة الرباعية، كما تواصل مع الجهة المنظمة للاجتماع، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد وجود رغبة صادقة في التوصل إلى حل.وأكد البيان أن ما جاء في بيان اللجنة الرباعية بشأن غياب الوفد السوداني غير دقيق، مشيرا إلى أن عدم حضور الاجتماع كان بسبب اعتراض السودان على تولى وليم روتو رئاسة اللجنة الرباعية، "إذ كانت المصداقية تقتضي أن يشير بيان اللجنة الرباعية إلى أن عدم مشاركة وفد حكومة السودان سببه الاعتراض علي تولى الرئيس الكيني وليم روتو لرئاسة اللجنة".وحول ما جاء في البيان حول اجتماع قمة دول قوات شرق أفريقيا للطوارئ، وبحث إمكانية نشرها في السودان بدعوى حماية المدنيين، قال بيان الحكومة السودانية إن الخرطوم ترفض نشر أي قوات أجنبية على أراضيها وستعتبرها قوات معتدية.وأكد البيان أن المساعدات الانسانية التي تقدمها جهات دولية تصل إلى المحتاجين، مشيرا إلى أن حكومة السودان تؤكد حرصها على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتذليل الصعاب أمامهم.واستضاف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يوم الاثنين، اجتماع رؤساء دول وحكومات اللجنة الرباعية التابعة للهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث سبل حل الأزمة السودانية.يشار إلى أنه في 12 يونيو/ حزيران الماضي، شكلت في قمة مجموعة "إيغاد" في جيبوتي لجنة رباعية برئاسة كينيا وعضوية جنوب السودان وإثيوبيا والصومال، للبحث عن حل للأزمة السودانية.وتتواصل، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230710/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يستضيف-اجتماع-إيغاد-في-أديس-أبابا-لحل-الأزمة-السودانية-صور-1078908400.html
https://sputnikarabic.ae/20230710/اجتماع-إيغاد-نأسف-لغياب-وفد-الحكومة-السودانية-وندعو-لمفاوضات-مباشرة-بين-طرفي-النزاع-1078918644.html
https://sputnikarabic.ae/20230710/اجتماع-إيغاد-نأسف-لغياب-وفد-الحكومة-السودانية-وندعو-لمفاوضات-مباشرة-بين-طرفي-النزاع-1078918644.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان

الحكومة السودانية: نرفض نشر أي قوات أجنبية في البلاد

20:19 GMT 11.07.2023
© Photo / عادل عبد الباقيقصف مستشفى شرق النيل بولاية الخرطوم
قصف مستشفى شرق النيل بولاية الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© Photo / عادل عبد الباقي
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أعلنت الحكومة السودانية رفضها نشر قوات أجنبية في البلاد، مشيرة إلى أنها ستتعامل معها على أنها قوات معتدية.
جاء ذلك في بيان أصدرته الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، حول اجتماع اللجنة الرباعية المنبثقة عن "إيغاد" بشأن الأزمة السودانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
رئيس الوزراء الإثيوبي يستضيف اجتماع "إيغاد" في أديس أبابا لحل الأزمة السودانية... صور
أمس, 10:18 GMT
وقال البيان إن وفد السودان وصل إلى أديس أبابا، قبل بداية اجتماع اللجنة الرباعية، كما تواصل مع الجهة المنظمة للاجتماع، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد وجود رغبة صادقة في التوصل إلى حل.
وأكد البيان أن ما جاء في بيان اللجنة الرباعية بشأن غياب الوفد السوداني غير دقيق، مشيرا إلى أن عدم حضور الاجتماع كان بسبب اعتراض السودان على تولى وليم روتو رئاسة اللجنة الرباعية، "إذ كانت المصداقية تقتضي أن يشير بيان اللجنة الرباعية إلى أن عدم مشاركة وفد حكومة السودان سببه الاعتراض علي تولى الرئيس الكيني وليم روتو لرئاسة اللجنة".
أفراد من الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
اجتماع "إيغاد": نأسف لغياب وفد الحكومة السودانية وندعو لمفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع
أمس, 13:33 GMT
وحول ما جاء في البيان حول اجتماع قمة دول قوات شرق أفريقيا للطوارئ، وبحث إمكانية نشرها في السودان بدعوى حماية المدنيين، قال بيان الحكومة السودانية إن الخرطوم ترفض نشر أي قوات أجنبية على أراضيها وستعتبرها قوات معتدية.
وأكد البيان أن المساعدات الانسانية التي تقدمها جهات دولية تصل إلى المحتاجين، مشيرا إلى أن حكومة السودان تؤكد حرصها على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتذليل الصعاب أمامهم.
أفراد من الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
اجتماع "إيغاد": نأسف لغياب وفد الحكومة السودانية وندعو لمفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع
أمس, 13:33 GMT
واستضاف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يوم الاثنين، اجتماع رؤساء دول وحكومات اللجنة الرباعية التابعة للهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث سبل حل الأزمة السودانية.
يشار إلى أنه في 12 يونيو/ حزيران الماضي، شكلت في قمة مجموعة "إيغاد" في جيبوتي لجنة رباعية برئاسة كينيا وعضوية جنوب السودان وإثيوبيا والصومال، للبحث عن حل للأزمة السودانية.
وتتواصل، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
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